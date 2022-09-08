“مباشر الان” رابط إستعلام نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة epedu.gov.iq ،كما أعلنته وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة الماضية عن إعلان النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط بعد ظهر يوم غد الجمعة الموافق ال9 من شهر سسبتمبر لعام 2022م وذلك لمحافظات الرصافة 1 والرصافة2 والبصرة والديوانية وميسان وعدد من المحافظات المجاورة.

نتائج الشوط الثالث جولة 2022

فِيْ السطور التالية سنعرض لكَمْ رَابِطْ نتائج المتوسط ​​الثالث 2022، والجولة الثانية، وهِيْ المرحَلْة التي تلي المرحَلْة الابتدائية، وتتكون من ثلاث مراحَلْ، الأولى وسيطة والثانية والثالثة. المستوى المتوسط ​​والأحياء، بالإضافة إلى مواد الكَمْبيوتر، والتربية المدنية، والتاريخ، والجغرافِيْا، والمواد العائلية، ولكل مادة 100 درجة، حيث تم تحديد مجموع الدرجات النهائية عند 1400. فِيْ الأيام الأخيرة، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية حصر معدلات النجاح فِيْ جميع المحافظات وجمع جميع شكاوى المستندات من جميع الطلاب، ولم تشهد الامتحانات أي مخالفات أو سجلات غش على عكس الجولة الأولى من نفس العام.

خطوات الحصول على نتائج الشوط الثالث الجولة الثانية 2022

من خلال الرَابِطْ التالي نقدم لكَمْ الخطوات والرَابِطْ للتشاور حول المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الثانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى فِيْ البداية هِيْ الزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

فِيْ الخطوة الثانية نختار الأيقونة للحصول على نتائج متوسط ​​الجولة الثانية الثانية 2022.

ثم فِيْ الخطوة الثالثة يتم إدخال جميع بيانات الطالب وهِيْ الاسم ورقم المقعد والحكومة.

فِيْ الخطوة الرابعة، يتم التحقق من البيانات المدخلة للحصول على النتيجة عن طريق إدخال الزر الذي يعرض النتيجة.

إستعلام نتائج الثالث متوسط 2022

الجدير بالذكر أن هذا النظام التعليمي تأسس عام 1921، وفِيْ عام 1960 تم توزيع الكتب مجانًا على الطلاب العراقيين. تقارير الانتهاكات أو الاحتيال بخلاف الجولة الأولى من نفس العام تابعنا وسنوافِيْك بكل الأخبار. .

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 العراق هِيْ التي تسمح للطلاب بالانتقال لمرحَلْة التعليم الجامعي، حيث أن نتائج المتوسط ​​الثالث لها أهمية كبيرة لأولياء الأمور والطلاب والطلاب فِيْ العراق، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات 2022 بدأت فِيْ 20 يوليو وانتهت فِيْ 16 أغسطس، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، بانتظار إعلان النتائج.

“مباشر الان” رابط إستعلام نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة epedu.gov.iq كذلك أوضح بعض المسؤولين في الوزارة عن ألية الحصول على النتيجة بسهولة عبر البيانات الشخصية المدخلة من قبل الطالب بالإضافة الى الحصول على كشف الدرجات.