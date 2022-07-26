رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات etec.gov.sa ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على رابط إصدار الرخصة الخاصة للمعلمين والمعلمات ، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة رابط لحصول على ترخيص مهني لممارسة مهنة التدريس للمعلمين والمعلمات ، تابعوا معنا .

ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية

الرخصة المهنية للمعلمين هي وثيقة معتمدة تسمح للمعلمين بممارسة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في اختبار الترخيص المهني للمعلمين

يتم التسجيل والتقديم لامتحان الترخيص المهني من خلال الخطوات التالية

افتح رابط موقع المركز الوطني للقياس مباشرة.

اكتب كلاً من رقم السجل المدني وكلمة المرور

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

حدد علامة التبويب اختبار عام للمعلمين الجدد.

اضغط على زر المتابعة.

اقرأ ووافق على التعليمات.

انقر فوق الزر “متابعة”.

اقرأ دليل التخصصات والمؤهلات الموجود على الموقع الإلكتروني.

قم بتعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة عبر الموقع.

انقر فوق {التالي.

اختر التاريخ والمكان المناسبين للاختبار، وانقر على الكلمة التالية.

وافق على اختبار التسجيل، ثم انقر فوق التالي.

اختيار آلية وطريقة الدفع المناسبة.

اضغط على زر التالي.

انقر على أيقونة المتابعة.

شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التدريس ما يلي

يشترط الخضوع لاختبار الكفاءة الذي يشمل الاختبار العام والاختبار المتخصص.

مطلوب لضمان الحد الأدنى المحدد في الاختبارين.

يُطلب من المعلم إصدار الرخصة المهنية خلال ثلاث سنوات من وقت تنفيذ شروط الإصدار.

مطلوب درجة بين 70-79 في اختبار الترخيص المهني من أجل الحصول على الترخيص الرسمي.

مطلوب درجة بين 50-69 في اختبار الكفاءة.

يجب أن يحصل المعلم على درجات تزيد عن 79 درجة في الاختبار.

رسوم التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين

الرسوم المطلوبة عند التقدم للتسجيل لامتحان الترخيص المهني هي كما يلي

100 ريال رسوم الامتحان في التخصص التربوي العام.

100 ريال رسوم امتحانات مجال التخصص التربوي.

100 ريال في حال اجتياز اختبار الكفاءة للحصول على الرخصة.

200 ريال سعودي وهي رسوم إعادة اختبار الرخصة المهنية.

100 ريال سعودي رسم تجديد الرخصة المهنية للمعلمين.

رابط إصدار رخصة مهنية للمدرسين والمعلمات etec.gov.sa

يمكن إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال هيئة تقويم التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال أحد اختباراتها. يمكن الدخول مباشرة من خلال موقع الهيئة “” والاطلاع على تعليمات الترخيص وأهم الضوابط والشروط.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات etec.gov.sa ، و رسوم التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين ، و شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ، و كيفية التسجيل في اختبار الترخيص المهني للمعلمين .