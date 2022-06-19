رابط إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022 ومواعيد التقديم والشروط

مواعيد وشروط تطبيق الإعلان عن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022 ننشرها لكم في السطور التالية عبر موقع شبابيك الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان المصرية.

كشفت وزارة الإسكان عن طرح 3677 قطعة أرض في عدد من المدن بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022

وأكدت وزارة الإسكان ، أنه سيتم طرح الأراضي الجديدة بعد توقف لأكثر من عام ، حيث تم طرح الأراضي للمطورين ومشاريع الجهات الحكومية فقط.

كشفت وزارة الإسكان أن عرض الأرض هو جزء من مشاريع الإسكان المتوسط ​​/ محور الأراضي / الإسكان المتميز / إسكان أكثر تميزا ، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

تاريخ الإعلان عن الأرض

موعد انطلاق الإعلان عن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022 سيكون يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

سيكون تقديم إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022 إلكترونيًا ، من خلال الرابط الذي ننشره لكم في نهاية التقرير التالي.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنود أرض 2022

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان للأشخاص للتقدم بطلب الوصول ، والشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً طبيعياً ومصرياً وليس شركة أو مؤسسة.

يجب ألا يقل عمر طالب الأرض عن 21 سنة ، ولا يحق للزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر التقدم بطلب حجز أكثر من قطعة أرض في المدن المعلن عنها.

يجب ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض لمقدم الطلب أو لأفراد أسرته.

عدم تخصيص وحدة سكنية لمقدم الطلب في مشروع الإسكان الاجتماعي أو لأحد أفراد أسرته سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر.

رابط التقدم بطلب أرض 2022

يمكنك التقدم بطلب للحصول على إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية 2022 من خلال الرابط التالي.

وها هو الرابط الخاص بإعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن أراضي 2022 من وزارة الإسكان المصرية .. من هنا