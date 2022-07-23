رابط اختبار اختيار التخصص بالتفصيل ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من حساب درجة الاختبار التحصيلي بعد إنجازه ، وذلك وصولاً الى الدراسة في الجامعة التي يريدها الطالب ، ومن ثم إختيار اختبار التخصصي المراد دراسته ، تابعوا معنا .

اختبار الاختيار الرئيسي

هذا الاختبار يساعد الطلاب والطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة، والذين يرغبون في إكمال المستوى الجامعي، لكنهم مرتبكون في اختيار التخصص المناسب، ويتكون اختبار التخصص من عدد من الأسئلة التي تقيم مجموعة متنوعة من الاهتمامات والمواهب والهويات والتطلعات الأساسية لكل متقدم. تم تصميم هذا الاختبار البسيط والممتع ليكون بمثابة نقطة انطلاق لبناء حياتك المهنية الجامعية، حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها. في نهاية الاختبار، ستتلقى قائمة منسقة من البرامج لاستكشافها وبعض الأفكار الأعمق حول النوع الصحيح من المهنة بناءً على الإجابات المقدمة.

أقسام اختبار اختيار التخصص

يشمل اختبار التخصص (3) أقسام رئيسية. يدرس كل قسم جانباً محدداً من شخصية المتقدم، من أجل بناء استنتاج حول التخصص لكل فرد بناءً على البيانات والإجابات التي تمت الإجابة عليها. فيما يلي شرح لأقسام اختبار اختيار التخصص بالتفصيل

اختبار تحليل الشخصية يتم من خلاله اكتشاف نقاط القوة والضعف في شخصية الممتحن، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة المتنوعة والدقيقة للتعرف على أهم سمات الشخصية.

اختبار المهارات والميول ويقتصر على وضع ميول وانفعالات الممتحن من خلال مجموعة من الأسئلة التي توضح المجال المناسب حسب الميول والرغبات المعروضة.

اختبار القدرات الذهنية يوضح هذا الاختبار تركيز المتقدم وقوة الملاحظة، وكذلك المهارات التحليلية والرياضية، من خلال مجموعة من الأسئلة العلمية.

التقرير النهائي بعد اختيار الاختبارات الثلاثة، سيتم تقييم المتقدم وفقًا لنتائج كل اختبار، وسيتم تقديم تقرير شامل يشرح المجالات التي يمكن للفرد الانضمام إليها.

امتحان اختيار جامعة الملك عبد العزيز

تحرص جامعة الملك عبد العزيز على رفع مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية، وإخراج كوادر مهنية مؤهلة لسوق العمل في جميع المجالات. وعليه فقد خصص اختبارًا يساعد الطلاب على اختيار التخصص الذي يناسب شخصياتهم. كما يوضح الاختبار نقاط القوة والضعف، ويحلل شخصية المتقدم لمعرفة الاتجاهات الأقرب إلى شخصيته. يمكنك الوصول إلى رابط اختبار التخصص بجامعة الملك عبد العزيز ““.

MBTI لتحديد التخصص

مؤشر مايرز بريجز، MBTI، هو استبيان قياس نفسي يقيس التفضيلات النفسية في كيفية إدراك الناس للعالم واتخاذ القرارات، ويساعد الناس على تحديد أي من 16 نوعًا يناسبهم. حيث يحتوي الاختبار على مجموعة من الأسئلة التي يجب على الطالب الإجابة عليها بكل مصداقية، لتحديد نوع شخصيته، لتحقيق النجاح في العمل، ويمكن إجراء هذا الاختبار عن طريق الدخول على الرابط المخصص لذلك “”.

مقياس اختيار الجامعة الكبرى بعد المرحلة الثانوية

يعد اختيار تخصص ما بعد الثانوي أحد المعوقات التي تواجه خريجي الثانوية العامة لدينا، حيث يواجه الطلاب صعوبات في اختيار تخصص جامعي. وبناءً عليه، قدمت الحكومة السعودية تجربة “مقياس الميول المهنية” التي تتيح للطلاب تحديد التخصص والمسار التعليمي المناسب. يمكنك اختيار التخصص من خلال مقياس الكفاءة المهنية كالتالي

دخول رابط اختبار “القياس” مباشرة.

انقر فوق الرمز (لتطبيق المقياس، انقر هنا).

اعتماد التعهد والإقرار الظاهر على الشاشة.

انقر فوق {التالي.

اتبع التعليمات الخاصة بالمقياس لعرض النتيجة.

كيفية تقديم اختبار لتحديد التخصص الجامعي المناسب لك

أصبح العالم أسهل بعد ظهور عالم الشبكات والإنترنت، حيث توفر شبكة الويب العالمية العديد من المواقع التي ستقيس ميول واهتمامات الممتحن لتحديد التخصص المناسب على مستوى الجامعة، من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب الالتزام بها كما هو موضح أدناه

ابحث عن اختبار رئيسي عبر الإنترنت، وسنشرح بعضًا منها أدناه.

اختر الاختبار الذي تريد التسجيل فيه.

عرض شروط وأحكام الاختبار.

أجب عن الأسئلة، ثم اضغط على إرسال.

ستظهر نتيجة الاختبار مع التخصص المناسب المشار إليه.

نصائح للحصول على النتيجة الأكثر دقة من اختبار التخصص

يجب عليك اتباع النصائح أدناه للحصول على النتيجة الأكثر دقة للاختبار لاختيار تخصص لدخول الجامعة

يجب الإجابة على الأسئلة على النحو الذي تراه مناسبًا، وماذا تريد أن تكون في المستقبل.

لا تفكر كثيرًا في السؤال واختر الإجابة الأسرع في ذهنك.

كن صريحًا في الإجابة عن الأسئلة، ولا تجيب على الأسئلة عشوائيًا.

اختر الإجابات بعناية وصدق.

استمارة اختبار اختيار التخصص الجامعي

يرغب الطلاب والطالبات في الاطلاع على الاستمارات المخصصة لاختبار اختيار التخصص، لمعرفة طبيعة الاختبار والأسئلة التي يحتوي عليها. أدناه سنرفق لك رابطًا لعرض نموذج اختبار اختيار التخصص بصيغة pdf، والذي يمكنك الوصول إليه “”، حيث يحتوي على مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة بكل مصداقية ودقة، بالإضافة إلى إرفاق بعض التعليمات لإجراء الاختبار.

رابط اختبار اختيار التخصص

هناك العديد من المواقع التي تقدم اختبارات التخصص لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب على مستوى البكالوريوس. من بين هذه المواقع ما يلي

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر النقاط السابقة المعلومات التفصيلية حول التعرف على رابط اختبار اختيار التخصص بالتفصيل ، و استمارة اختبار اختيار التخصص الجامعي ، أقسام اختبار اختيار التخصص ، و مقياس اختيار الجامعة الكبرى بعد المرحلة الثانوية .