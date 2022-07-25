رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة 1444

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ما هو اختبار الاكتئاب

اختبار الاكتئاب هو أحد الاختبارات التي تقدمها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، والتي يتم من خلالها تحديد الحالة النفسية ودرجة الاكتئاب للمواطن السعودي. تجدر الإشارة إلى أن الاختبار لا يقيس بدقة درجة الاكتئاب.

كيفية الاجابة على اختبار الاكتئاب وزارة الصحة 1444

يتكون اختبار الاكتئاب التابع لوزارة الصحة السعودية من 9 أسئلة مختلفة يتم الإجابة عليها عن طريق اختبار أحد الخيارات الأربعة (أبدًا، قليل، أحيانًا وغالبًا)، حيث يتم جمع النتائج وتقييمها بناءً على معايير وزارة الصحة السعودية.

كيفية الحصول على إجابة اختبار الاكتئاب وزارة الصحة 1444

بعد الانتهاء من الإجابة على أسئلة الاختبار الخاصة بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، يتم جمع الدرجات التي أجاب عليها المواطن ومقارنتها بالجدول التالي

درجة النتائج التوجيه 1-4 اكتئاب طفيف لحسن الحظ، أنت لا تعاني من الاكتئاب 5 – 9 اكتئاب طفيف يبدو أنك تعاني من اكتئاب طفيف، ننصحك بة الطبيب 10 – 14 اكتئاب معتدل يبدو أنك تعاني من اكتئاب عقلي طفيف، ننصحك بة الطبيب 15-19 اكتئاب حاد معتدل تعاني من اكتئاب نفسي حاد، ننصحك بالإسراع في استشارة المختصين 20 – 27 اكتئاب حاد يبدو أنك تعاني من اكتئاب نفسي حاد، ننصحك بالإسراع في زيارة الطبيب

رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة

يمكن إجراء اختبار الاكتئاب لوزارة الصحة السعودية عن طريق الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة “”، حيث يتم الإجابة على الاختبار المكون من 9 أسئلة بأحد الخيارات الأربعة أدناه لكل سؤال.

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