رابط اختبار مهاراتي لطلاب الابتدائية والمتوسطة 1444 ، دائماً ما يبحث العديد من اولياء الأمور حول التعرف على الأسئلة التي تقوم بتعزيز المهارات التعليمية لدى ابنائهم من الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية المتوسطة والابتدائية ويأتي ذلك الامر لرفع كفاءة الطلاب من حيث العملية التعليمية ، مما يدفع بهم الى البحث عن الرابط اختبار مهاراتي الذي يمكنهم من تحميل تلك الاختبارات للتدريب عليها ، تابعوا معنا .

اختبار مهاراتي لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية انطلاق اختبار مهاراتي لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. في المملكة العربية السعودية، تكون اختبارات مهاراتي للطلاب تحت إشراف معلمين في المواد الدراسية، ومدة الامتحان ساعة ونصف تبدأ من الجلسة الثانية.

جدول اختبار مهاراتي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444

فيما يلي ة لجدول اختبار مهاراتي للمستويات الابتدائية والمتوسطة للعام 1444-2022

جدول اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المرحلة الابتدائية 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في البيان الرسمي للوزارة المواعيد المنظمة التي تحدد شكل امتحان المرحلة الابتدائية على النحو التالي

اليوم قاعة الدراسة المواضيع الأحد 02/8/1444 هـ الصف الرابع موضوع لغتي – الرياضيات الأحد 02/8/1444 هـ الصف الخامس الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الأحد 02/8/1444 هـ الصف السادس الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الاثنين 1444/9/2 هـ الصف الثاني الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الاثنين 1444/9/2 هـ الصف الثالث الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف الرابع علوم – لغة انجليزية الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف الخامس الابتدائي علوم – لغة انجليزية الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف السادس الابتدائي علوم – لغة انجليزية

جدول اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المرحلة الإعدادية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني الجدول الزمني لاختبار تحسين المهارات للمستوى المتوسط ​​، كما هو مبين في الجدول أدناه

اليوم قاعة الدراسة المواضيع الأربعاء 1444/11/2 هـ منتصف الصف الأول موضوع لغتي – الرياضيات الأربعاء 1444/11/2 هـ متوسط ​​الصف الثاني موضوع لغتي – الرياضيات الأربعاء 1444/11/2 هـ متوسط ​​الصف الثالث موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ منتصف الصف الأول موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ متوسط ​​الصف الثاني موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ متوسط ​​الصف الثالث علوم – لغة انجليزية

الهدف هو اختبار مهاراتي

الهدف من اختبار المهارات الخاص بي هو قياس مستوى مهارة الطلاب سواء في المستويين الابتدائي أو المتوسط ​​في جميع مواد الفصل الدراسي الأول أو الثاني وتحديد مستوى الطالب في المواد المقررة مما يساهم في التحفيز. عليهم وتنمية مهاراتهم في هذه المواد، وكذلك العمل على التأكيد على أهمية امتلاك الطالب لأدوات القوة ودعم نقاط الضعف لدى الطلاب والطالبات.

رابط اختبار مهاراتي لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، في حالة عدم تمكن الطالب من دخول الاختبار في الوقت المحدد، يمكن إجراء الاختبار خلال مدة تصل إلى 24 ساعة من وقت بدء الاختبار، حيث يتم إجراء الاختبار إلكترونيًا بالذهاب إلى الرابط التالي “”.

رابط اختبار مهاراتي لطلاب الابتدائية والمتوسطة 1444 ، يعد وضع تلك الاختبارات المهارية لرفع كفاءة الطلاب في المراحل الدراسية ، وياتي ذلك من خلال بعض الاستمارات المقدمة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حتى تتاح للطالب فرصة الاطلاع على نماذج الاختبار، والتدريب عليها .