رابط اختبار نسبة الانحراف ، قد أثار الهام عدد كبير من الأفراد حول التعرف على الرابط الخاص باختبار معدل الانحراف ، وهو من الاختبارات الإلكترونية الحديثة والتي امتازت بالشهرة حيث تم إطلاقها في الأوقات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما حاز على شعبية كبيرة ، وهو من الاختبارات الإلكترونية التي تحلل خصائص معينة للشخصية البشرية، تابعوا معنا .

تعريف الانحراف

الانحراف هو مصطلح يطلق على مجموعة من الإجراءات والسلوكيات التي تنتهك الأعراف أو القواعد الاجتماعية، سواء كانت قوانين دينية أو ثقافية أو تشريعية للحكومات، مثل ارتكاب شخص لعمل إجرامي مثل السرقة أو فعل غير أخلاقي مجرّم من قبل المجتمع، حيث أن الانحراف فعل لا يتوافق مع القوانين العامة التي تسنها الدولة أو المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وقد تختلف هذه المعايير من مجتمع إلى آخر، مثل الفروق بين المجتمع الشرقي والمجتمع. المجتمع الغربي، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للفرد أن يقوم بسلوك انحراف إيجابي يفيد المجتمع، وليس كل انحراف سلبي.

اختبار نسبة الانحراف

اختبار نسبة الانحراف هو اختبار إلكتروني يتكون من 6 أسئلة بسيطة، أطلقه موقع الاختبار الإلكتروني freeiqquizz.com لغرض التسلية والترفيه، ولإشباع فضول المستخدم لمعرفة شخصيته سواء كان منحرفًا أم ليس. منحرفة، قد تكون النتيجة صحيحة، وقد لا تحمل قدرًا كبيرًا من الدقة، فهي في النهاية اختبار ترفيهي لا أكثر.

أسئلة اختبار معدل الانحراف

في السطور التالية، سوف نعرض عليك أسئلة اختبار معرفة معدل الانحراف بناءً على ما تم نشره بواسطة موقع الاختبار الإلكتروني freeiqquizz.com

هل تسهر كثيرًا مع الأصدقاء بعد منتصف الليل

ماذا تحب من الفاكهة أو الموز أو الفراولة

ما هو أسلوبك المفضل في الموضة

هل تفضل مشاهدة برامج المواهب واكتشاف النجوم على التلفاز

هل تجيد الرقص أم لا

هل أنت شخص يقضي معظم وقته في الداخل أو في الهواء الطلق

كيفية إجراء اختبار الانحراف

لبدء اختبار الانحراف المقدم من freeiqquizz.com، اتبع الخطوات التالية

قم بزيارة رابط الاختبار “هل أنت منحرف بداخلك”.

أجب عن السؤال الأول بالضغط على الإجابة المناسبة.

سيؤدي النقر فوق علامة التبويب إلى الانتقال إلى السؤال التالي كما هو موضح أدناه

كرر الخطوة السابقة حتى تجيب على 6 أسئلة متتالية.

ستظهر النتيجة ما إذا كنت منحرفًا أم لا كما هو موضح أدناه

يمكن مشاركة النتيجة مع أصدقائك على Facebook أو Twitter أو WhatsApp.

اختبار انحراف اللغة الإنجليزية

هناك العديد من الاختبارات الإلكترونية التي أطلقتها المواقع الأجنبية، وقد أطلق موقع quizizz.com اختبارًا لمعرفة نسبة الانحراف تحت اسم “علم الاجتماع اختبار الانحراف”، أي أن الاختبار يعتمد على معرفة النسبة المئوية لانحراف الشخص بناءً على التعريف المحدد للانحراف من قبل علماء الاجتماع، لكن يختلف اختبار اللغة الإنجليزية عن اختبار اللغة العربية، حيث يكون اختبار الانحراف في اللغة الإنجليزية أكثر دقة، لأنه يتكون من 32 سؤالاً، بخلاف اختبار اللغة العربية الذي يتكون من 6 أسئلة فقط.

رابط اختبار الانحراف باللغة الإنجليزية

يمكنك البدء في إجراء الاختبار لمعرفة نسبة الانحراف التي يقدمها موقع quizizz.com، من خلال الرابط التالي “”، حيث يوفر الاختبار 32 سؤالاً للمستخدم، ولكل سؤال 4 اختيارات، يمكن للمستخدم اختيار اختيار واحد فقط منها حتى يتمكن من الحصول على النتيجة المناسبة، حيث يجب على المستخدم الإجابة على جميع الأسئلة بصراحة تامة، لأن الموقع يوفر حماية كاملة لبيانات المستخدم.

رابط اختبار نسبة الانحراف

اختبار معرفة نسبة الانحراف حصل على قدر كبير من البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يفضل الكثير من الناس مشاركة نتائج الاختبار مع أصدقائهم على حساباتهم الشخصية على Facebook و Twitter و WhatsApp، وأنت يمكن البدء في إجراء الاختبار على freeiqquizz.com من خلال زيارة الرابط التالي مباشرة “”.

وفي الختام يعد اختبار نسبة الانحراف من الاختبارات التي تستخدم لتحليل العديد من الخصائص داخل الشخصية الخاصة بالأفراد ولكل شخص طبيعة تختلف عن الأخرى ،حيث يمكنك البدء في إجراء الاختبار لمعرفة نسبة الانحراف التي يقدمها موقع quizizz.com .