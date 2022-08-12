رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على رابط استحقاق مكيفات عبر استخدام حساب المواطن بسهولة ، للمقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية ، وبالحث على الطريقة التي تمكنهم من الاستفادة من برنامج الدعم على مكيفات الهواء عبر منصة حساب المواطن ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها ، تابعوا معنا .

مبادرة دعم المكيفات حساب المواطن

أطلق المركز الوطني لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية مبادرة دعم التكييف لمساعدة المواطنين على شراء أجهزة التكييف التي يمكن أن توفر الطاقة بدلاً من المكيفات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهذه المبادرة تقدم مكيفات هواء بسعة 2.0 طن فقط من أهلية المتقدمين.

أهداف مبادرة التكيف على حساب المواطن

تهدف مبادرة التكيف في حساب المواطن إلى تحقيق الأهداف التالية في المملكة العربية السعودية

زيادة مبيعات أجهزة التكييف عالية الكفاءة في المملكة العربية السعودية من خلال تحفيز المواطنين على شرائها.

تحفيز الإنتاج المحلي لأجهزة التكييف عالية الكفاءة في المملكة العربية السعودية.

التيسير على المواطنين السعوديين عندما يرغبون في الحصول على مكيفات عالية الكفاءة.

استعلام عن استحقاق مكيفات الخصم حساب المواطن 1444

يستفسر عن استحقاق خصم أجهزة التكييف لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى مبادرة تكييف الهواء “” مباشرة.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص للواجهة.

استخدم القوائم المنسدلة لتحديد تاريخ الميلاد.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة التحقق من الأهلية.

انظر تفاصيل التأهيل للحصول على الدعم.

شروط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444

فيما يلي قائمة بشروط الاستحقاق لمقيِّمي حسابات المواطن لعام 1444 هـ

أن تكون من مواطني المملكة العربية السعودية.

فوق سن الحادية والعشرين و 21 سنة.

إبراز بطاقة الهوية الوطنية عند الطلب.

كيفية تحديد مكيفات مخزن حساب المواطن 1444

يمكننا تحديد المخزن المناسب لأجهزة التكييف لحساب المواطن عام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى مبادرة “مكيفات الهواء” مباشرة.

انقر فوق البحث عن رمز المتجر من الشريط العلوي.

ابحث عن المتجر المناسب من القائمة.

المحلات المشاركة في مبادرة التكييف 1444

يحتوي الجدول التالي على أسماء جميع المحلات المشاركة في مبادرة تكييف حساب المواطن لعام 1444 هـ.

متجر المانع محل بن حجلة متجر ريان للتجميل متجر الصباح محل المطوع محل بو خمسين محل القحطاني شركة برج هاجر التجارية متجر إضافي متجر إيدي متجر المنزل الخصم متجر السديري متجر أيزون محل غسان مجموعة عبدالعزيز المشيقح متجر كولد فيجن للتبريد والتكييف هايبر بنده محل مهدي الحدبان مستقبل المتجر الفاخر مؤسسة صابر البخاري التجارية متجر ناغي محل الموسى متجر الحركان مؤسسة أيمن أحمد الجرافي متجر الجفالي محل بن حمود متجر نجوم العمران مؤسسة عطاف محمد سالم التجارية شاكر ستور محل جمعان الغامدي متجر الصندوق الأسود مؤسسة مستقبل المعدات التجارية محل الضامن متجر T-Express محل الدوسري للأجهزة الكهربائية مؤسسة باسل فهد متعب المزيد متجر سلطان متجر تمكين متجر إتقان المنزل مؤسسة فتيس بن عبدالله آل مشرح محل ابو ياسر متجر اكسايت مجمع مشاعل العقيق التجاري محل حماد العمري متجر خنيزان محل الزامل متجر الكتروني متجر باقبير متجر الشتاء والصيف محل عبد الله عبد الواحد الغامدي مؤسسة احمد ابراهيم يحيى شيبة مؤسسة سلطان راشد الشيفان التجارية متجر عمودي محل البسام متجر اي مارت محل ليث العرب محل الضبيان محل أبناء ناصر بن المبيض متجر امتياز التكييف مؤسسة اجواء اليمامة للاجهزة المنزلية المتجر التالي محل مدينة الغيداء متجر رؤية تفرد محل بن فاضل

الاستفسار عن أسعار التكييفات لحساب المواطن 1444

يمكننا الاستفسار عن أسعار أجهزة التكييف لحساب المواطن في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع “مبادرة مكيفات الهواء” مباشرة.

انقر فوق سعة مكيف الهواء المناسبة من الشريط العلوي.

اختر السعة المناسبة من القائمة المنسدلة.

حدد نوع المبرد المطلوب وما إذا كان ساخنًا أم باردًا.

عرض قائمة التكييفات ومعرفة أسعارها.

ما هي أبرز أنواع المكيفات لحساب المواطن 1444

تقدم مبادرة التكييف لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية الأنواع التالية من أجهزة التكييف

مكيفات 1.5 طن يتم طرح عدة أنواع من المكيفات للتبريد والتدفئة والتبريد بسعة 1.5 طن ضمن مبادرة التكييف، وهذا النوع من المكيفات مدعوم بقيمة تسعمائة 900 ريال سعودي.

مكيفات هواء سعة 2.0 طن مكيفات هواء سعة 2.0 طن توفر مستويات أفضل من التدفئة أو التبريد للمواطنين، وتستخدم للغرف ذات المساحة الأكبر.

حساب المواطن وعلاقته بدعم المكيفات للمواطن 1444

على الرغم من أن العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يعتقدون أن هناك علاقة بين برنامج دعم التكييف وبرنامج حساب المواطن، إلا أنه لا توجد علاقة بين البرنامجين في الواقع. مكيفات من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444

يمكن التوجه إلى الصفحة للاستعلام عن أحقية دعم مكيفات حساب المواطن في السعودية عبر الرابط “” مباشرة للتأكد من أحقية المواطن في الحصول على الدعم البالغ 900 900 ريال كما في السابق.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444 ، لضمان استيفاء جميع الشروط التي تؤهل المواطن للحصول على دعم التكييف ، و حساب المواطن وعلاقته بدعم المكيفات للمواطن 1444 ، وحساب المواطن عبر Twitter.