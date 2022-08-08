رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022، يبحث الكثير من الطلاب في العراق عن رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022 في العراق، حيث قام الوقع الرسمي للنتائج بنشر اخر التحديثات الخاصة بعملية التصحيح،التي تمت بنسبة 80% والإعلان عن النتيجة، واعلنت انه سيتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2022 في الساعات القليل القادمة في محافظات العراق محافظة بغداد و محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، نتائج السادس محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين، السليمانية، واسط، ومن خلال مقالنا في موقع العرب نيوز سوف نضع لكم رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022، تابعونا.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022

ينتظر الطلاب في مدينة العراق نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول وسوف يتم تحميل ملف pdf، في جميع المحافظات تدريجيا وسوف يتم رفع نتائج الثالث متوسط محافظة النجف الدور الاول كليا عبر موقع نتائجنا من وزارة التربية والتعليم حسب المناق التالية :منطقة ديالى، دهوك، و محافظة أربيل، و محافظة كربلاء، نتائج محافظة النجف و محافظة كركوك، محافظة ميسان، و محافظة المثنى، محافظة النجف، و محافظة نينوى، محافظة ومحافظة القادسية، منطقة صلاح الدين، و محافظة السليمانية، و محافظة واسط.