رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر برقم المقعد لطلاب الثاني عشر

نعرض لكم الرابط الرسمي الذي من خلاله يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر ، بعد أن كان الطلاب ينتظرون فترة طويلة منذ انتهاء امتحانات الصف الثاني عشر في جميع المدارس الثانوية في مختلف المحافظات القطرية ، و كما يسعى جميع الطلاب لمعرفة نتائجهم بعد انتهاء عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات لتكون جاهزة للإعلان بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم ، خلال الساعات القليلة القادمة. من المنزل وبدون جهد او تضييع للوقت.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر

بعد طول انتظار من جانب طلاب الثانوية العامة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج طلاب الصف الثاني عشر اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 وذلك لطمأنة جميع الطلاب بالدرجات التي حصلوا عليها في تلك المرحلة. وهي أهم المراحل التعليمية. وهو ما يؤهل الطالب للتسجيل في الكليات والجامعات المختلفة ، حيث سيتم اعتماد النتيجة رسميًا صباح اليوم من قبل الوزير قبل نشرها على موقع الوزارة حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة.

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي ، غدا الاثنين ، نتائج شهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022. برنامج #حياتنا #Qatar_TV pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq – تلفزيون قطر (QatarTelevision) 19 يونيو 2022

شهدت الفترة الماضية العديد من التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد النتيجة التي كانوا ينتظرونها كثيرًا ، ومنذ انتهاء امتحاناتهم بداية الشهر الجاري ، وبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح. ، تم إعلان النتيجة في غضون ساعات قليلة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم المقعد

وأعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حتى يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته من المنزل ، وعليه فقط التأكد من توفر خدمة الإنترنت على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ، ثم اتباع الخطوات التالية: