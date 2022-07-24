رابط استعلام أسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 حركة النقل الخارجي pdf بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح رابط اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 في النقل الخارجي 1444 ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

حركة النقل الخارجي في السعودية

تم تقديم طلبات التحويل الخارجي من قبل معلمين ومعلمين في المملكة العربية السعودية عبر حسابهم الشخصي عبر نظام نور التلمي التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تم الإعلان عن أسماء ونتائج التحويل الخارجي. في 25 يوليو 2022 لجميع المعلمين، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من معايير التمايز التي تحكم نتائج التحويل.

استعلم عن أسماء المنقولين

يتم الاستعلام عن أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور التعليمي على النحو التالي

فتح بوابة نظام نور التعليمي.

قم بتعبئة معلومات تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة.

سيتم توجيهك إلى حساب المعلم.

افتح خيار خدمات شؤون المعلمين.

اختر Tab (استعلام للتحويل الخارجي).

ستظهر نتيجة التحويل الخارجي إما مع اعتذار أو رفض أو قبول نقل المعلم.

تاريخ نتائج الحوالة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 1444

سيتم الإعلان عن نتائج المحولين في حركة النقل الخارجي في المملكة العربية السعودية في 25 يوليو 2022، حيث سيتم إدراج الأسماء من خلال نظام نور التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية.

اعتراض على نتائج النقل الخارجي بالمملكة العربية السعودية 1444

يقدم الاعتراض على نتائج الحوالة الخارجية في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية

الدخول من خلال نظام نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة.

فتح بوابة حساب المعلم.

فتح خدمات شؤون المعلمين.

اختر علامة التبويب للاستعلام عن النقل الخارجي للموقع.

اختر خدمة (طلب اعتراض) من أسفل الصفحة.

اختر نوع الاستجابة إذا كانت تلقائية أم لا.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

رابط الاستعلام عن اسماء المحولين في حركة النقل الخارجي 1444

يتم الاستعلام عن أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي عبر بوابة نظام التعليم بناءً على بيانات وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إدخال حساب المعلم ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على النهائي الخارجي نتيجة التحويل، ومن الممكن الدخول من خلال النظام مباشرة “”.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط استعلام أسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي 1444 ، و اعتراض على نتائج النقل الخارجي بالمملكة العربية السعودية 1444 ، و تاريخ نتائج الحوالة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 1444 .