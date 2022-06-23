رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني من epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

نتائج المتوسط ​​الثالث ، في تلك الأيام ، زادت محركات البحث عبر جوجل من نتائج المتوسط ​​الثالث لهذا العام ، حيث يوجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون موعد إعلان تلك النتائج ، بعد الطلاب أكملوا امتحانهم الأخير متضمنًا ثلاثة طلاب متوسطين ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة ، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة للامتحانات بحيث يتم عرضها بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للنتائج المعتمدة من الوزارة. ، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رقم جلوسهم ، والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح والمراجعة شارفت على الانتهاء ، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال كافة تفاصيل نتائج المتوسط ​​الثالث لهذا العام من خلال موقعنا. تابعنا.

رابط الاستفسار عن النتائج المتوسطة الثالثة 2022 الجولة الأولى

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن إعلان النتائج قريبا خلال ساعات قليلة من الآن ، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في جميع محافظات العراق ، وسيتم عرض نتائج طلبة الجولة الأولى فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة. يتم التحقيق في نتائج الطلاب. يتم الانتهاء من الدرجات حرصاً على الشفافية ، ويتم حالياً تصحيح الامتحانات في جو منضبط وبدقة كبيرة حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه ، والطلاب الذين فشلوا في الفصل الدراسي الأول ستتاح لهم الفرصة للنجاح في الجولة الثانية ، وخلال الساعات يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عن طريق إدخال الرابط المباشر لوزارة التربية والتعليم العراقية والبحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الامتحان فقط.

خطوات الاستعلام عن نتائج الوسيط الثالث إلكترونياً

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج المرحلة الثالثة من المتوسط ​​الثالث في العراق 2022 ، الدور الأول ، من خلال الخطوات التالية: