رابط استعلام نتائج الحج 1444 haj.gov.sa نتائج قرعة حجاج الداخل ، قد تسائل العديد من المواطنين المهتمين بالتعرف على أسماء القرعة الخاصة بالحج من الداخل للمجتمع السعودي ، وصولاً الى معرفة وقت اكتمال التسجيل للحج لهذا الموسم 1444 ، حيث عملت وزارة الحج والعمرة على تحديد موعد صدور النتائج التي تتعلق قرعة الحج من قبل الوزارة في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

وزارة الحج والعمرة

عملت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بدءاً من الاستفسار عن خدمات الوزارة والتسجيل في الحج إلكترونياً، وليس انتهاءً بالاستعلام عن نتائج يانصيب حجاج الداخل حيث وفرت الوزارة كل الوسائل التي تريح الحجاج. للتعرف على تفاصيل الحج لهذا الموسم، وللاستفسار عن حالة قبول تصريح الحج بشكل إلكتروني، نلاحظ أن وزارة الحج والعمرة هي الجهة التي تنظم تسيير موسم الحج، وهي الجهة التي تنظم شروط وأحكام ضبط موسم الحج كل عام.

موعد إصدار أسماء المرشحين للحج 1444

موعد اصدار اسماء المرشحين للحج لعام 1444 هو الاثنين 13 يونيو 2022 م الموافق 14 ذو القعدة 1444 وهو التاريخ الذي تحدده وزارة الحج والعمرة في المملكة. السعودية، التي ذكرت على منصتها الإلكترونية “تويتر”، وأشارت الوزارة إلى تاريخ انتهاء التسجيل، حج هذا العام 1444 سيكون يوم الأحد 12 يونيو 2022 م، الموافق 13 ذو القعدة.، 1444.

الاستعلام عن نتائج قرعة حجاج الداخل 1444

وفرت وزارة الحج والعمرة عبر منصتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات تضمنت إمكانية الاستعلام عن نتائج القرعة لحجاج الداخل. يتم الاستعلام عن النتائج بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة واتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الحج والعمرة “.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق طلب حالة الاستعلام.

اكتب المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع أدخل رقم الحجز. اكتب رقم الهوية الوطنية. أدخل رقم إقامة الحاج.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

انقر فوق الاستفسار عن الدواء.

ستظهر نتيجة الاستعلام.

الاستعلام عن نتائج يانصيب حجاج الداخل

بكل سهولة يمكنك الاستعلام عن نتائج قرعة حجاج الداخل من خلال تطبيق عمرة وهو أحد تطبيقات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق Umrahna على الجهاز iPhone “”، “Android”.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق استعلام الحالة.

تسجيل رقم حج المستعلم.

اكتب رقم هوية المستفسر أو رقم إقامته.

اكتب رقم التحقق المرئي الذي يظهر على الصورة.

اختر للاستعلام عن الطلب.

ستظهر النتيجة على الشاشة.

كيفية التواصل مع وزارة الحج والعمرة

يمكنك التواصل مباشرة مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والاستفسار عن أي سؤال أو تقديم شكوى إلى وزارة الحج والعمرة مباشرة من خلال منافذ الاتصال التالية

رقم الاتصال 8004304444-00966920002814.

بريد إلكتروني [email protected]

صندوق بريد 2475 – رمز بريدي 11183.

زيارة مقر الوزارة مدينة مكة المكرمة الواقعة على طريق مكة جدة السريع الحمرا. يمكنك الذهاب إلى المكان من خلال خرائط جوجل “”.

رابط الاستعلام عن نتائج الحج 1444 haj.gov.sa

وفرت وزارة الحج والعمرة رابط للاستعلام عن نتائج الحج لهذا الموسم 1444 لجميع الحجاج والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. والاستفادة منه للاستفسار عن نتائج الحج لهذا الموسم 1444.

رابط استعلام نتائج الحج 1444 haj.gov.sa نتائج قرعة حجاج الداخل ، تختص وزارة الحج والعمرة داخل المملكة بالإهتمام بشروط زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والحج ، وعملت على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية منها الاستفسار عن خدمات الوزارة والتسجيل في الحج إلكترونياً .