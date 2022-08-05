رابط استعلام نتائج القبول الموحد 1444 في السعودية ، قد سعى الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف ونتائج القبول الموحد 1444 في السعودية بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي أثارت الهام الكثير من المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك نتيجة اعلان العديد من الجامعات عن نتائج القبول المبدئي في مختلف الكليات والتخصصاتبالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في قبول الجامعي ، تابعوا معنا .

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة

بوابة القبول الموحد بوابة إلكترونية تتيح للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الالتحاق بإحدى الجامعات والكليات والتخصصات، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها بوابة القبول الموحد، بهدف الذي كان يهدف إلى توفير فرص للأفراد للتسجيل في الكليات والجامعات التقنية والتعليمية.

نتائج القبول الموحد في السعودية

تم التأكيد على أن نتائج القبول الموحد في المملكة العربية السعودية ستعلن في 4 أغسطس 2022، حيث يجب على المرشحين تأكيد رغباتهم خلال 48 ساعة فقط، وفي حال عدم تأكيد القبول سيتم التقديم. تم الإلغاء نهائيًا، مضيفًا أن نتائج الفحص الأخير ستكون في 7 أغسطس 2022.

شروط القبول الموحد في الجامعات السعودية 1444

تم تحديد عدد من ضوابط وشروط القبول الجامعي في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي

لا تزيد مدة اصدار شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات.

تقديم اختبار القدرات والتحصيل والحصول على النسبة المطلوبة.

يتم اختيار المرشحين في الجامعات السعودية عن طريق احتساب النسب المرجحة للطالب.

يشترط الجنسية السعودية لمقدم الطلب ويستثنى من والدته من أصل سعودي.

يتم تخصيص 5٪ من معايير القبول والترشيحات إذا كان الطالب غير سعودي.

يشترط إحضار رقم الإقامة ونسخة من جواز السفر وبعض الأوراق الثبوتية للطالب الأجنبي.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444

يتم الحصول على نتيجة القبول الموحد في الجامعات السعودية من خلال النقاط التالية

فتح رابط بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات.

انقر فوق الخيار لتقديم طلب سابق.

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة.

عرض نتيجة القبول.

انقر فوق تأكيد النتيجة لقبول الطلب وتأكيده.

رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموحد

يتم الاستفسار عن نتائج القبول الموحد للطالبات “أما بالنسبة للاستعلام عن نتائج القبول للطالبات مباشرة”، حيث يتم اتباع التعليمات والإجراءات وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للوصول إلى النتائج، مع تحتاج إلى تأكيد التطبيق والنتيجة قبل التاريخ المحدد.

لقد تحدثنا عبر السابق حول رابط استعلام نتائج القبول الموحد 1444 في السعودية ، و اذ أن تلك النتائج التي تتعلق بالقبول الجامعي هي من تحدد مصير الطالب في الالتحاق في الجامعة التي يريدها ، ويمكنكم معرفة النتائج عبر رابط القبول الموحد الخاص بالجامعات .