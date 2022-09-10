رابط استعلام وفيات المدينة المنورة اليوم بالطريقة الصحيحة 1444 ، يعتبر خدمة الاستعلام عن الوفيات داخل المدينة المنورة من الخدمات الالكترونية التي عملت على توفيرها المملكة العربية السعودية ، ويأتي ذلمك من باب التخيف على المواطنين منحهم امكانية الاستفسار عن وفيات المدينة حتى يتمكن جميع الأفراد من عرض قائمة الوفيات ومعرفة مكان الدفن دون الحاجة إلى المرور بعدة مواقع وصفحات ويب أخرى، تابعوا معنا .

الاستعلام عن وفيات المدينة المنورة اليوم

أطلقت بلدية المدينة المنورة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، أبرزها خدمة الاستعلام عن الوفيات برقم الهوية أو بالاسم، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الوفيات.

كيفية الاستعلام عن ميت بالمدينة المنورة بالاسم

يمكن الاستفسار عن متوفى بالمدينة المنورة عبر الاسم كالتالي

انتقل إلى موقع أمانة منطقة المدينة “”.

انقر فوق الخدمات الفردية من شريط القائمة.

انقر فوق خدمات الاستعلام من القائمة.

اختيار خدمة للاستعلام عن قبر الميت.

الضغط على أيقونة تنفيذ الخدمة إلكترونيا.

وافق على الشروط للمتابعة.

أدخل الاسم في الحقل المتوفر.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق زر الاستعلام لمعرفة الوفيات.

الاستعلام عن وفاة المدينة المنورة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن حالة وفاة في المدينة المنورة باستخدام رقم الهوية كما يلي

انتقل إلى نظام الاستعلام مباشرة.

أدخل رقم الهوية، ثم حدد تاريخ اليوم.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر على استفسار لمعرفة التفاصيل.

وفاة الأمس في المدينة المنورة

يستفسر عن وفيات الأمس في المدينة المنورة على النحو التالي

زيارة الخدمة للاستعلام عن قبر المتوفى.

اضغط على الزر لتنفيذ الخدمة إلكترونياً.

وافق على الشروط وتابع.

حدد تاريخ الأمس باستخدام التقويم.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق زر الاستعلام.

انظر الجدول الخاص بوفيات الأمس.

الخدمات الالكترونية لبلدية المدينة المنورة

فيما يلي قائمة بأبرز خدمات بلدية المدينة المنورة للأفراد

خدمات الاستعلام استعلام عن حالة الدفع. استعلام عن الحركة التاريخية لرخصة البناء. استفسر عن الحركة التاريخية للمخطط المعتمد. الاستعلام عن عقد استثمار. استفسارات الأعمال. مستكشف المدينة. الاستعلام عن صفقة. استفسارات حول المكاتب الهندسية. الاستفسار عن منح الأراضي. استفسر عن قبر الميت. الاستعلام عن تصاريح البناء. الاستفسار عن طلبات إيصال الخدمة. الاستعلام عن الشارع.

خدمات المنح تنفيذ طلبات المنح العالية. استكمال مساحة الأرض الممنوحة. استعلام عن منح الأراضي – بلدي. استبدال منحة أرض غير صالحة للبناء عليها. الاستفسار عن المنح.

خدمات الأراضي والتخطيط تخصيص مسجد في المخطط. طلب سفلتة. استفسر عن قطعة أرض معتمدة. تعديل بيانات الجهاز. استفسارات حول تعويضات نزع الملكية. طلب حاوية الطعام. استفسر عن عروض الشوارع. إلغاء سطور التجزئة للقطع. شراء فائض تنظيمي. اطلب حاوية نفايات. شراء حاويات هدم وبناء. الإنهاء المتأخر للصفقة. تعديل رقم الرسم البياني المعتمد. تعديل استخدامات الأراضي. تعديل موقع محطة الطاقة. اعتراض على خطوط التنظيم. إدراج قطع الأراضي المخططة. طلب الإضاءة.

خدمات اجتماعية الإبلاغ عن مبنى مهجور. التبليغ عن سكن عمالي مخالف. طباعة شهادة الدفن.



الاستفسار عن وفيات المدينة المنورة على تويتر

تم إنشاء حساب وفاة المدينة المنورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال شهر ديسمبر من عام 2012 م، وقد وصل عدد متابعين هذا الحساب إلى 28600 متابع ومتابع في الوقت الحالي.

رابط التحقيق في وفاة المدينة اليوم

يمكننا الذهاب إلى نظام التحقيق في وفاة المدينة المنورة على الإنترنت “” للبدء في إدخال التفاصيل المطلوبة ثم الحصول على معلومات الوفاة.

رابط استعلام وفيات المدينة المنورة اليوم بالطريقة الصحيحة 1444 ، يعد خدمة الاستعلام بشكل الكتروني عن وفيات المدينة المنورة في السعودية من الخدمات التي عملت على اتاحتها بلدية المدينة المنورة ، كما اوضحنا أبرز الخدمات الالكترونية لبلدية المدينة المنورة .