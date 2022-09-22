رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 البصرة ، أعلنت وزاره العمل عن أسماء الدفعة الأولى والثانية من أسماء المقبولين في الوجبة الثامنة المختصين بالرعاية الاجتماعية في البصرة خلال الساعات الماضية، ويحتاج الأفراد معرفة متى موعد الدائرة الخاصة بالحماية الاجتماعية في البصرة وكيفية تقديم الأوراق ودفع رسوم الكي كارد لكي يتم استلام رواتبهم من الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بينت الهيئة الخاصة بالحماية الاجتماعية العراقية ورئيستها سناء موسوي برفقه وزير العدل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور سالار عبد الستار، إعلانهم حول الأسماء الجديدة لرواتب الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة في العراق حيث تم الإعلان عن قبول 300000 استمارة، وفريز أكثر من 334 ألف استمارة للمتقدمين وقامت وزاره العمل بيفرز الأسماء ووجدت أن هناك أكثر من 30,000 أسرة هم تحت خط الفقر ثم إطلاق كشوفات الدفعة الاولى والثانية من المشتملين للرعايه الاجتماعيه.

أسماء الدفعة الثانية للرعاية الاجتماعية بالبصرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدة طرق لمعرفة نتيجة أسماء الدفعة الثانية والأولى للمقبولين للرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة، وقالت الوزارة إنه يمكن إلى المواطن معرفة أسماء المقبولين بشكل إلكتروني دون الوصول إلى الدائرة نفسها وعليكم الأخذ بأن الاعتبار على الشروط التالية:

لا يوجد أي رسوم سمع رسوم بطاقة التي قيمته 10,000 دينار عراقي.

إذا طلب الموظف لشخص آخر مبلغ أكثر يمكنك تقديم شكوى في الوزارة.

إذا كان اسمك غير موجود في الاستمارة فلا يتطلب منك التوجه إلى الحماية الاجتماعية لمعرفة موعدك.

إذا كنت أميره مشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية سيتم إرسال رسالة إليك لمده يومين.

يوجد فيها رسالة تفاصيل الموعد والدائرة التي ستستكمل بها أوراق الثبوتية.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 البصرة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات منها كربلاء وبابل والبصرة وأذكار وغيرها من المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، ويمكنك الانتقال مباشرا إلى موقع الوزارة من هنا ثم اختيار الوجبة الثامنة والنقر على المحافظة ومن ثم سيتم إدخالك إلى رابط الكشف.

تتراوح رواتب الرعاية الاجتماعية بجمهورية العراق حسب عدد أفراد الأسرة ، حيث تم وضع الرعاية الاجتماعية في الأسر التي هم تحت خط الفقر وهي مساعدات اجتماعية يتم الحصول عليها وفقه ما تقرره وزاره العمل والشؤون الاجتماعية.