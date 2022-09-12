رابط الاستعلام بالرقم المدني عن جاهزية البطاقة المدنية الكويت، تقدم البوابة الإلكترونية الرسمية في دوله الكويت العديد من الخدمات للمواطنين الكويتيين المقيمين والوافدين الى دوله الكويت، ويحتوي موقع البوابه الالكترونيه لدوله الكويت على الصفحة الرئيسية وقطاع الاعمال وقطاع الزائرون ومعلومات عن دوله الكويت والمشاركات الإلكترونية والتشريعات والقوانين كما يقدم برنامج البوابة الإلكترونية للاستعلام بالرقم المدني عن جاهزيه البطاقة المدنية في دوله الكويت، ويتم ذلك من خلال ادخال الرقم المدني على رابط البوابة الإلكترونية.

خدمات موقع البوابة الاكترونية للمواطنين والمقيمين

يقدم موقع البوابة الإلكترونية ألرسمية لدوله الكويت خدمات للمواطنين والمقيمون ، ومن الخدمات التي يقدمها خدمات الاسره والافراد لاصدار البطاقات المدنيه، وتجديد البطاقات المدنيه وعقود الزواج، وبرنامج الهجرة والسفر للزيارات العائلية والتحاق العائلات والإقامة في القطاع الاهلي، وبرنامج التوظيف، يعين الحاصلين على مؤهل دراسي الى الوظائف وطلب تصاريح عمل وطلب تحويل في القطاع الاهلي الى القطاع الحكومي،ومن البرامج ايضا برامج التوعية المعلوماتية الذي يقدم فقرات تكنولوجيا للمعلومات ومنهج مهارات تشغيل الكمبيوتر والمزيد من ألأمور المتعلقه بالتوعيه الإلكترونية.

البواية الالكترونية الكويتية

تقدم البوابة الإلكترونية ايضا العديد من الاعمال التي تتعلق بالسيارات والنقل من خلال منح التعليم الخاص واصدار رخص القيادة وتجديد رخص المراتب، ومن حيث السكن فيتم طلب ارسال تقويه تيار الكهرباء وفتح ملف الرعايه السكنيه وقروض الشراء، وتقدم ايضا البوابه الالكترونيه الكويتيه خدمات اسلاميه مثل خدمات دعم الدراسات العليا في مجال الوقف، وخدمه طلب مطبوعات للافراد والمؤسسات وخدمه الوقت عن طريق الرسائل القصيرة، وتهتم ايضا البوابه الالكترونيه بمجال الصحه حيث تقدم وقاية المخالطين وطلب التقارير الطبية والعلاج بالإعشاب والعديد من الامور الاخرى.

الاستعلام بالرقم المدني عن جاهزية البطاقة المدنية الكويت

للاستعلام عن الرقم المدني يتوجب عليك الضغط على الرابط التالي لموقع البوابة الالكترونية الكويتية ومن خلاله تقوم بوضع الرقم المدني للبطاقة في الخانة المطلوبة كما هو موضح.

ومن ما تقدمه البوابه الالكترونيه في مجال الاعمال، حيث تقدم حقائق واحصائيات حول النشرات السنويه التجاريه للافراد في دوله الكويت، وتقدم لمحات اقتصاديه لسنه 2013 ، وتقدم ممارسه الاعمال في دوله الكويت ، ومن ضمن البرامج الذي يقدمها موقع البوابه الالكترونيه الرسميه خدمات الموارد البشريه لتجديد الاصول والشهادات الصحيه، وتقدم ايضا الدليل التشريعي لمؤسسات العامه والتامينات والتشريعات والقوانين مثل قانون الاسترداد وقانون العمل.