رابط الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين برقم الهوية 1444 ، دائماً ما يتم استعمال ذلك الرابط من قبل الأفراد المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن يودون أداء فريضة الحج في بيت الله الحرام داخل المملكة العربية السعودية ، ويأتي ذلك بعد ان قامت المملكة بتحديد عدد الحجاج الذين يمكنهم الحج وهم فقط 60 ألف حاج لكل عام من المواطنين والمقيمين ، كما عملت الوزارة على وضع شروط وتفضيلات التقديم إلكترونيًا لحج 2022 بعد وباء كورونا ، تابعوا معنا .

خدمة الاستعلام عن استحقاق الحج للمقيمين برقم الهوية

قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الحج والعمرة، خدمة الاستعلام عن أهلية الحج عن طريق الهوية أو رقم الإقامة إلكترونيًا وبشكل مجاني عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة أو الاستفسار عن الأهلية عبر منصة أبشر الموحدة للخدمات الإلكترونية. المواطنون السعوديون والمقيمون في أراضي المملكة، وجنبت الوزارة المقيمين مصاعب ة فروعها شخصياً للاستعلام عن حالة طلبات الحج المقدمة منهم.

كيفية الاستعلام عن استحقاق الحج للمقيمين برقم الهوية

يتوفر للاستعلام عن استحقاق الحج للمقيمين باستخدام رقم الهوية باتباع إحدى الطرق التالية.

الاستعلام عن أحقية المقيمين بالحج برقم الهوية من الموقع الرسمي.

الاستعلام عن أحقية المقيمين بالحج عن طريق رقم الهوية من موقع أبشر.

سيتم شرح كل من الطرق السابقة بالتفصيل أدناه.

الاستعلام عن أهلية الحج للمقيمين برقم الهوية من موقع وزارة الحج

يمكن لمقدمي طلبات الحج المقيمين في المملكة العربية السعودية التحقق من حالة طلباتهم من خلال رقم الهوية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

انقر فوق استعلام الطلب كما في الشكل أدناه.

قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن أحد الطلبات وقم بملء البيانات المطلوبة كما هو موضح في الشكل أدناه.

أدخل رقم الإقامة.

أدخل تاريخ الميلاد.

أدخل الرمز المرئي.

اضغط على إرسال.

تظهر نتيجة الطلب بعد الضغط على إرسال، كما هو موضح في الشكل أدناه.

الاستعلام عن أحقية المقيمين بالحج باستخدام رقم الهوية من موقع أبشر

يمكن للمقيمين الاستعلام عن استحقاق الحج عن طريق الهوية أو رقم الإقامة عبر موقع أبشر باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مقدم الطلب على منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم ورمز المرور للعميل في أبشر.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

الضغط على الاستفسارات الإلكترونية في أبشر كما هو موضح بالشكل أدناه.

اختر خدمة جواز السفر من القائمة المنسدلة في الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام العام عن أحقية أداء فريضة الحج كما هو مبين في الشكل أدناه.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة للتحقق من أهلية الحج، والتي تتضمن المعلومات التالية، كما هو موضح في الشكل أدناه.

رقم الهوية.

أدخل الرمز المرئي.

انقر فوق عرض.

تظهر رسالة أهلية الحج في الحقل العلوي لمساحة المعلومات.

شروط التسجيل في الحج للمقيمين 2022

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية فرصة أداء فريضة الحج للمقيمين عام 2022 بشرط تحقيق النقاط التالية

أن يكون عمر المقيم ما بين 18 إلى 65 سنة.

حيازة طالب التحصين المقيم عن طريق تطبيق توكلنا ونتيجة لجرعة أولى محصنة أو محصنة أو شخص مطعّم يتعافى من فيروس كورونا.

أن لا يكون طالب الخدمة المقيم للحج من أمراض مزمنة.

يفضل الحج للمقيمين الذين لم تتح لهم الفرصة لأداء فريضة الحج على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسجيل رغبات الحج بشكل فردي.

يمكن تسجيل حج المرأة بدون محرم في رابطة السيدات.

مراعاة أولوية الحج لمختلف الفئات العمرية للمقيمين.

التسجيل للحج من خلال رابط المسار الإلكتروني في وزارة الحج والعمرة أو من خلال منصة أبشر.

التقيد بالإجراءات الوقائية التي تفرضها الدولة السعودية أثناء أداء المناسك الدينية لموسم الحج.

كيفية طباعة تصريح أهلية الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية

يُسمح للمتقدمين المقيمين في المملكة العربية السعودية بطباعة تصريح استحقاق الحج باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للخدمات الشخصية أبشر.

أدخل اسم المستخدم ورمز المرور.

أدخل رمز التحقق المرسل على رقم جوال مقدم الطلب المسجل في أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول كما هو موضح أدناه.

اختيار خدماتي من قائمة الخدمات في منصة أبشر كما هو مبين في الشكل أدناه.

اضغط على الخدمات واختر وزارة الحج كما هو موضح بالشكل أدناه.

اختر طباعة تصريح الحج من قبل الحاج كما هو موضح في الشكل أدناه.

انقر فوق طباعة التصريح الخاص بي واختر تنسيق ملف pdf.

تاريخ التسجيل في الحج للمقيمين 2022

لم يتم الإعلان عن موعد التسجيل لموسم الحج 1444 حتى الآن، لكننا سنبلغكم بالموعد فور الإعلان عنه من خلال منصتنا على الإنترنت، علما بأن حصص الحج مقسمة بين الدول العربية كل على حده. تعداد السكان.

رابط للاستعلام عن استحقاق الحج للمقيمين برقم الهوية 1444

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمواطنين والمقيمين السعوديين الراغبين في الاستعلام عن حالة طلب الحج المقدم منهم من خلال إدخال الرابط “” والاطلاع على حالة الطلب من خلال رقم الهوية.

رابط الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين برقم الهوية 1444 ، عملت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة على انشاء الخدمات الالكترونية التي تمكن المواطنين بالتسجيل عبرها لأداء العمرة او الحج عبر استخدام منصة ابشر ، وياتي ذلك حسب الشروط والمعايير التي تضعها وزارة الحج والعمرة داخل المملكة .