رابط الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم بالرقم المدني الكويت ، يثير الاهتمام من قبل المواطنين داخل دولة الكويت حول معرفة رابط و الطريقة التي تمكنهم من الاستعلام عن القضايا الخاصة بهم المرفوعة ضدهم بإستخدام الرقم المدني في الكويت ، حيث عملت وزارة العدل الكويتية على حرصها على إطلاق الخدمات الإلكترونية للتسهل على أي مواطن سواء من المقيمين الأصليين في دولة الكويت أو المقيمين فيها معرفة القضايا المرفوعة من قبلهم أو ضدهم ، تابعوا معنا .

البوابة الإلكترونية لوزارة العدل

تعتبر وزارة العدل في الكويت من الوزارات المهمة التي يتركز عملها في الشؤون القضائية وتعمل على إصدار الأحكام في مختلف القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأطراف المتنازعة، وتقديم خدمة متابعة للات الطبية وتلقي القضايا، و عملت الوزارة على تخصيص بوابة إلكترونية لموقعها الرسمي. مما يتيح الاستفادة من الخدمات المتنوعة، وجاءت هذه الخطة بهدف مواكبة التطور التقني في مختلف المجالات.

خطوات الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

أتاحت وزارة العدل بدولة الكويت الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وهي الاستعلام عن القضايا المرفوعة، ويتم ذلك من خلال ما يلي

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة العدل في الكويت.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار خدمة الاستعلام القضائي.

حدد نوع الاستعلام المناسب من خلال الموقع.

حدد الرقم المطلوب في المكان المخصص.

انقر فوق خيار البحث.

الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني الكويت

يمكن الاستعلام عن القضايا في وزارة العدل الكويتية من خلال الرقم المدني الكويتي، ويتم ذلك من خلال زيارة موقع الوزارة والاستفادة من هذه الخدمة بعد إتمام عملية التسجيل في النظام وذلك على النحو التالي

بالضغط على موقع وزارة العدل.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

انقر فوق خيار مستخدم جديد من أعلى الصفحة.

اقرأ جميع الشروط والتحذيرات ثم احصل على الموافقة.

انقر فوق خيار بدء الخدمة باللون الأزرق.

اكتب الرقم المدني في الحقل المخصص لذلك.

حدد الخيار لإرسال طلب المصادقة.

انتقل إلى تطبيق My ID وانقر على خيار المصادقة.

اختر نوع المصادقة المناسب من قبل التطبيق.

انقر فوق خيار المصادقة الأخضر.

أدخل كلمة مرور التطبيق، ثم قم بتأكيد المصادقة.

الذهاب إلى نظام التسجيل في بوابة العدالة.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى اكتمال الطلب.

الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني

أوضحت وزارة الداخلية بدولة الكويت خطوات الاستفسار عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية في الكويت “.

اضغط على خيار الاستفسارات الشخصية.

انتقل إلى صفحة أخرى وانقر على زر بدء الخدمات الإلكترونية.

اكتب المعلومات الشخصية.

تأكد من أن المعلومات مكتوبة بشكل صحيح.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اضغط على الخيار للاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني.

اكتب الرقم المدني في المكان المناسب بشكل صحيح.

انقر فوق خيار الاستعلام.

الاستعلام عن حالة برقم الهوية في الكويت

يمكن للأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دولة الكويت الاستعلام عن حالة برقم الهوية ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة العدل في الكويت “.

حدد خيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة الاستعلام القضائي.

انقر فوق خيار الاستعلام عن طريق رقم الهوية.

أدخل رقم الهوية في هذا المجال.

انقر فوق خيار البحث.

الاستعلام عن المنع من السفر بالرقم المدني

يمكن الاستعلام عن المنع من السفر عن طريق الرقم المدني، ويتم ذلك وفق الآتي

تسجيل الدخول إلى بوابة العدل “”.

انتظر حتى يقوم النظام بتحميل الحساب.

انقر فوق خيار حظر السفر في قائمة الخيارات.

عرض المعلومات على الموقع.

الاستفسار عن القضايا المرفوعة من خلال تطبيق وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل الاستعلام عن القضايا المرفوعة من خلال تطبيق وزارة العدل على الهواتف الذكية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

تحميل تطبيق وزارة العدل لهواتف Android “” و iPhone “”.

افتح التطبيق من القائمة الرئيسية.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.

اختيار خدمة الاستعلام القضائي.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن رقم الحالة.

حدد طريقة الاستعلام المطلوبة.

أدخل المعلومات المطلوبة من قبل التطبيق.

انقر فوق خيار البحث.

رابط للاستعلام عن الدعاوى المرفوعة ضدك بواسطة الرقم المدني الكويت

يمكن الاستعلام عن القضايا المرفوعة في دولة الكويت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل في دولة الكويت، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت معرفة تفاصيل القضايا بعدة طرق مختلفة. فيما يلي نستعرض طريقة الاستعلام عن القضايا المرفوعة بالرقم المدني في الكويت “.

رابط الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم بالرقم المدني الكويت ، وياتي ذلك من قبل الخدمات الالكترونية التي تسعى على تحقيقها دولة الكويت لتقليل من الوقت والجهد و العمل على معرفة المعلومات الخاصة بالأشخاص عبر تطبيق وزارة العدل دون الحاجة الى زيارة مقرات المؤسسة .