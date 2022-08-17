رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن اطلاق مرحله جديدة لبطاقة الخدمات التكاملية التي تقدم العديد من المميزات لأصحاب التضامن الاجتماعي من المواطنين المصريين، حيث يأتي اصدار هذه البطاقات من البرنامج الجديد للخدمات المتكاملة في اطار مهم جدا أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تهميشهم منذ سنوات عديدة ، ويأتي هذا ضمن المرحلة الجديدة من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

للتقدم لطلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب على المواطن ان يقوم بالخطوات التالية:

وهي القيام بزياره الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا يتم ادخال الرقم الوطني المكون من 14 رقما في المكان المخصص في الموقع.

بالنقر على كلمه طلب سيظهر موقع البطاقة على الفور يتم توضيح فيه اذا كان الطلب الانتظار او تمت الموافقة عليه.

يمكن لأي شخص ان يقرر تسجيل طلب الحصول على بطاقه الخدمات المتكاملة.

يتم التأكد من التسجيل عن طريق المدققين العاملين على الموقع.

يتم التأكيد من الملفات التي يتم ارفاقها في طلب التسجيل اذا كانت واضحة ومرفقة بشكل سليم وبطاقه الشخصية ونماذج البيانات الأساسية.

بعد التسجيل سيتم عرض الطلب

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يبحث الكثير من الأشخاص من العائلات المصرية عن رابط للاستعلام عن بطاقه الخدمات المتكاملة لعام 2022م، ويأتي ذلك ضمن اطار من اعفاء جمركي على المركبات المجهزة حيث يبحث الأشخاص عن رابط لإظهار بطاقه الخدمات وكذلك عن المواعيد المتاحة للعمل وعلى خصومات المواصلات والحصص في قسم اقسام الرياضة، وغيرها من المعلومات التي تتيحها بطاقه الخدمات المتكاملة المواطنين المصريين.

ومن ضمن الميزات التي تقدمها بطاقه الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في وزارات العمل المصرية، تنص الوزارة ان بطاقه التضامن الاجتماعي ستوفر للشخص العديد والكثير من الخدمات لمده خمس سنوات حيث لا تتطلب فحص طبي لتجديدها بعد تلك الفترة، ويمكن ان يقدم الشخص كافه معلوماته الخاصة للحصول على البطاقة المتكاملة، ومن ثم يتم استلامها والحصول على المميزات التي يريدها ومنها ان يُعفى الشخص من الخدمات الرسومية والجمركية على الصناعات.