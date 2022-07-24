رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، يبحث الكثير من المواطنين حول رابط الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي خاصة بذوي الاعاقة، وذلك لكي يستفيد من الكثير من المميزات التي يتم منحها لصاحب البطاقة، حيث تحرص الدولة على توصيل الدعم لكافة الأشخاص المستحقين وبلغت عدد اللجان حوالي 45 في كافة أنحاء الجمهورية، و سنتعرف بشكل أكبر على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يبحث الكثير من المواطنين حول رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يمكن الحصول عليه وفق الخطوات التالية:

قم بالتسجبل في موقع التضامن الاجتماعي، عن طريق الانترنت ومن ثم قم بالنقر على تبويب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

قم بالنقر على ايقونة الاستعلام على الطلب

قم بإدخال الرقم القومي الخاص

انقر على زر بحث

سيتم ظهور النتيجة الخاصة بك

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة التضامن لكافة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بتوفير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما يمكن الحصول عليها عن طريق الالكتروني والهدف من ذلك التسهيل على المواطنين الحصول على البطاقة، وعليك اتباع الخطوات التالية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:

قم بالتسجبل داخل موقع التضامن الاجتماعي

قم بتقديم طلب

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

اضغط لاستيفاء استمارة البيانات الأساسية

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك الكثير من المميزات الكافة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة ومن أبرزها/

الإعفاء من الضرائب

الدمج في المدارس

الدمج في المعاهد

الكشف الطبي المجاني

خصومات على النقل والمواصلات

خصومات على الأندية الرياضية

الإعفاء من كافة الجمارك على الاجهزة التعويضية

تعيين نسبة 5% من العالمين

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من البطاقات الهامة والتي تفيد صاحبها بشكل كبير في الكثير من الخدمات، كما ويمكن التقديم لهذه البطاقة ذوي الاعاقة من خلال التضامن الاجتماعي، وقد تعرفنا على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة