رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية عبر منصة إنجاز برقم الجواز 2022

يهتم الكثير من سكان المملكة العربية السعودية بالتعرف على صلاحية جواز السفر عن طريق إدخال رابط منصة انجاز برقم جواز السفرلغرض الاستفسار عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر فقط نوضح لك كيفية الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر وأسعار الفيزا السعودية.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة سعودية منصة انجاز برقم جواز السفر

أصبح من السهل الآن الدخول إلى منصة إنجاز برقم جواز السفر ، لمعرفة كل التفاصيل التي تريد الحصول عليها ، وطريقة الدخول على النحو التالي:

ابدأ تسجيل الدخول رابط منصة انجاز.

ثم تكتب رقم جواز سفرك في المكان المحدد لذلك.

ثم تختار جنسيتك.

ثم تضغط على نوع التأشيرة التي تريد الحصول عليها.

أنت أيضا تكتب من أين أتيت.

ثم تضغط على زر البحث.

تكلفة تأشيرة الزيارة العائلية

فرضت وزارة الداخلية رسومًا مستحقة على الوافدين ، وتختلف قيمتها باختلاف المدة الزمنية ، على النحو التالي:

رسوم التأشيرة ليومين 100 ريال سعودي فقط.

أما رسوم الزيارة العائلية لمدة أربعة عشر يوماً فهي 300 ريال سعودي.

التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر تكلفتها 900 ريال سعودي.

أيضا إذا كانت مدة الزيارة سنة كاملة 12 شهر فتكون التكلفة المطلوبة 5000 ريال سعودي.

كما يمكن دفع قيمة الرسوم والتكاليف المستحقة عن طريق تقديم طلب أو التجديد والاستعلام من خلال منصة انجاز برقم جواز السفر.

تكاليف الحصول على تأشيرة سعودية عام 2022

يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على تأشيرة سعودية لعام 2022 ولكن هناك رسوم يجب دفعها وهي كالتالي:

لن يتم دفع أي تكاليف أو رسوم إذا كانت التأشيرة لطفل.

إذا كان الخروج نهائياً ، يكون الإعفاء من دفع الرسوم نهائياً.

يُعفى الطلاب أيضًا من دفع أي رسوم إذا كانت تأشيرة الدراسة لتمديد فترة الإقامة.

لكن يتم دفع حوالي 100 ريال للحصول على تأشيرة زيارة للأقارب.

إذا كنت ترغب في الحصول على جواز سفر جديد أو ترغب في تجديده لمدة خمس سنوات ، يجب عليك دفع رسوم تبلغ حوالي 300 ريال سعودي.

أيضا في حالة تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز جديد لمدة عشر سنوات يتم دفع ستمائة ريال سعودي.

هنا انتهى النقاش حول منصة إنجاز برقم جواز السفر ، كما يمكن الاستفسار عن صلاحية الإقامة ، وقد ذكرنا لكم جميع تفاصيل تكلفة الحصول على الزيارة العائلية والرسوم الخاصة بها. الحصول على تأشيرة سعودية.