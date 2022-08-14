رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي وتقديم اعتراض بمنصة نور ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على الاعتراض على حركة النقل الداخلي 1444 بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر كيفية الاعتراض على حركة النقل الداخلي 1444 بالخطوات ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

النقل الداخلي

تعتبر خدمة النقل الداخلي من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات. توفر الخدمة إمكانية طلب نقل مقر العمل إلى مكان آخر قريب من سكن المعلم، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال نظام نور التعليمي، مما جعل من الممكن تسهيل الإجراءات بشكل مختلف.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي بنظام نور 1444

يمكن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع موقع نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

التوجه نحو خيار شؤون المعلمين.

اختر علامة التبويب حركة المرور.

اضغط على نتائج التحويل الداخلي.

املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

انقر فوق خيار عرض النتائج.

ستظهر نتائج الاستعلام.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي 1444

يمكن للمدرسين تقديم طلب للاعتراض على نتائج التحويل الداخلي من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة منصة نور الإلكترونية ”“.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول.

انتقل إلى حساب المعلم.

تحديد خدمات شؤون المعلمين.

اختر خدمة الاستعلام عن النقل الداخلي.

انتقل إلى طلب الاعتراض.

اختر نوع الاستجابة إذا كانت تلقائية أم لا.

اضغط على زر الحفظ.

إرسال رسالة تفيد بأن العملية قد اكتملت وسيتم حفظ الاعتراض.

آخر موعد لتقديم اعتراض على النقل الداخلي 1444

أفادت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن موعد تقديم طلبات الاعتراض على النقل الداخلي يبدأ من 13 محرم 1444 إلى 15 محرم 1444، بعد إعلان نتائج النقل الداخلي في 13 محرم 1444.

تاريخ المصادقة على نتيجة التحويل الداخلي 1444

تم تأكيد موعد الموافقة على نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 محرم 1444، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الشخصي على تويتر. برنامج.

وزارة التربية والتعليم تويتر

يمكنك متابعة الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عبر تويتر من خلال الدخول مباشرة إلى “” حيث تتيح الوزارة إمكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى والأسئلة المختلفة المتعلقة بالمجال التعليمي داخل المملكة العربية السعودية.

رابط للاستعلام عن النقل الداخلي

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال الدخول مباشرة عبر نظام نور التعليمي “” بحيث يتم إدخال البيانات والمعلومات لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي وتقديم اعتراض بمنصة نور ، حيث يعد النقل الداخلي هو أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في السعودية للمعلمين والمعلمات ، حيث تتيح لهم تقديم طلب النقل الداخلي وفق شروط ومعايير خاصة بهم .