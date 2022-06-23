رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز visa.mofa.gov.sa عبر منصة التأشيرات

الاستعلام عن اصدار تأشيرة دخول من القنصلية السعودية برقم جواز السفر لم يعد الأمر صعبًا الآن ، حيث تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يحتاجها المواطنون ويبحثون عن كيفية الوصول إلى هذه الخدمات. يمكنك الاستعلام بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن إصدار تأشيرة دخول من القنصلية السعودية برقم جواز السفر

يمكنك الآن الاستفسار عن إصدار تأشيرة دخول من القنصلية عبر الإنترنت عن طريق الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات ، وسوف يذكرك الآتي بالخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات عبر الرابط منصة التأشيرات واتبع الخطوات.

انقر لإدخال حقل الاستعلام.

اضغط للاستعلام عن تأشيرة مع رقم الطلب.

أدخل البيانات التالية وهي رقم جواز السفر ورقم طلب التأشيرة ورمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة الاستعلام.

سيُظهر لك جميع المعلومات حول التأشيرة المطلوبة.

كيف أتأكد من إصدار التأشيرة الإلكترونية؟

توفر وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية للمواطنين والمقيمين السعوديين يمكنهم من خلالها التحقق من إصدار التأشيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة انجاز عبر الرابط الرسمي الخاص به.

ثم اضغط على زر الاستعلام.

الضغط على أيقونة التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية.

أضف رقم التأشيرة المراد الاستعلام عنه في الحقل الخاص بذلك.

اكتب رقم السجل ، ثم أدخل رمز التحقق.

اضغط على أيقونة الاستعلام للتأكد من إصدارها إلكترونياً.

الاستعلام عن اصدار تأشيرة دخول من القنصلية السعودية برقم الطلب

عندما ترغب في الاستفسار عن إصدار التأشيرة من قبل القنصلية السعودية باستخدام رقم الطلب ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة إنجاز لخدمات التأشيرات باستخدام الرابط الرسمي الخاص بها.

انقر على أيقونة الاستعلام.

انقر فوق علامة التبويب البحث عن التأشيرة حسب الرقم.

أدخل رقم الطلب في الحقل المخصص له.

ثم أدخل رقم جواز السفر.

أضف أيقونة الصورة.

انقر فوق رمز الاستعلام وسيظهر لك جميع التفاصيل.

يمكنك الآن معرفة خطوات الطريقة الاستعلام عن تأشيرة دخول من القنصلية السعودية مع رقم جواز السفر هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين ، حرصاً منها على توفير الوقت والجهد.