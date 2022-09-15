رابط الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1444، أتاحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل لتجنيد وزارة الدفاع لعام 1444 للجامعيين، وتم التسجيل من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية وينتظرون نتائج التجنيد الموحد لحمله شهادة البكالوريوس، وذكرت الوزارة على المتقدمون يتوجب عليهم تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية الموحدة.

وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع السعودية هي من أبرز وأهم الوزارات التي تعمل على توفير الأمن والحماية إلى كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت في وقت سابق لمجموعة من الوظائف للطلاب الجامعيين وفقا شروط ومحددات معينة حددتها وزارة الدفاع، وهي مهمة جدا وتكمل أهميتها كأنها القوة الدائمة لكافة المحافظات السعودية، ويتفرع منها القوات الجوية والقوات الملكية البرية والبحرية.

الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد 1444

بينت وزارة الدفاع السعودية كيفية الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد لعام 2022 وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك التوجه مباشرا إلى أداره القبول والتجنيد من هنا.

ثم الضغط على تسجيل الدخول الموحد.

ثم كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بك.

يتوجب عليك كتابه الكود الخاص.

النقر على خيار الدخول.

الضغط على الملف الشخصي.

ثم تحديد حاله الطلب.

ستظهر لك حاله الترشيح في حال تم القبول يجب عليك استكمال المعلومات اللازمة واستخراج الأوراق المطلوبة.

حجز موعد المقابلة الشخصية لوزارة الدفاع

يجب على الأفراد التي تم قبولهم في برنامج وزارة الدفاع السعودية القيام بحجز موعد لإجراء المقابلة الشخصية من خلال التفاعل التالي:

الدخول لبوابة القبول التابعة لوزارة الدفاع السعودية من هنا.

تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمه المرور.

يتوجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب.

تحديد المكتب الموجود خلف ابن شؤون المتقاعدين في طريق الملك عبد العزيز.

ثم تحديد موعد المقابلة من المواعيد المتوفرة.

يتوجب عليك التوجه إلى الموعد التي اخترته والالتزام به.

طرق التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

يمكن التواصل مع وزارة الدفاع السعودية عبر الأرقام المخصصة وهي على النحو التالي:

رقم الهاتف: الاتصال عبر الرقم 8003030070.

الاتصال عبر الرقم 8003030070. البريد الإلكتروني: [email protected]

أتاحت وزارة الدفاع السعودية إمكانية الاستعلام للطلبة الجامعيين الذين تقدموا إلى وظيفة التجنيد الاستعلام عن وظائفهم وفي حال قبولهم يرجى إرفاق الأوراق الثبوتية وتحديد موعد المقابلة في أسرع وقت ممكن.