رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443برقم الهوية ، في الاوقات التي تسائل العديد من الأشخاص ممن يسكنون ويقيمون داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث تسائل الكثير مهم حول رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي ، كونه تم الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي في 20 يوليو 2022 داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

اختبار تحصيل في المملكة العربية السعودية

اختبار التحصيل هو أحد الاختبارات المعيارية في المملكة العربية السعودية التي تقدمها هيئة التدريب والتقييم التعليمي، والتي يتم من خلالها تحديد مستويات الطلاب قبل الالتحاق بجامعة سعودية. تعتبر علامة الاختبار التحصيلي شرطا مهما وأساسيا في معظم شروط القبول في الجامعات السعودية. يتضمن الاختبار المستويات المعرفية واللفظية الرياضيات المنطقية التي تقيس قدرات ومهارات الطلاب المتنوعة.

الاستعلام عن نتائج الإنجاز 1443 برقم الهوية

يتم الاستعلام عن نتائج التحصيل باستخدام رقم الهوية من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم الهوية ورمز المرور بشكل صحيح في المساحة المتوفرة.

اختر أيقونة الاختبارات من الموقع.

تحديد نوع الاختبار وهو الاختبار التحصيلي.

انقر فوق خيار “اختبار البيانات”.

انقر فوق زر نتائج اختبار الإنجاز.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكنك التسجيل في الاختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية

انتقل إلى موقع المركز الوطني للقياس.

حدد علامة التبويب صفحة تعريف الاختبار.

اضبط جدول الاختبار.

انقر فوق خيار “التسجيل الآن”.

تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

حدد كلمة “اختبارات”.

حدد علامة التبويب “اختبار الإنجاز”.

اختر نوع اختبار التحصيل، الورقي أو الحاسوبي.

انقر على كلمة تسجيل.

اقرأ الشروط والأحكام واضغط على موافق.

حدد أقرب موقع اختبار.

حدد موعدًا مناسبًا لإجراء الاختبار.

دفع التكاليف ورسوم الاختبار.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

كم هي رسوم الامتحان

تم تحديد تكاليف تقديم وتسجيل الاختبار التحصيلي على النحو التالي

الاختبار الورقي – التسجيل المبكر 100 ريال سعودي.

الاختبار الورقي – التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي.

الاختبار المحوسب 150 ريال سعودي.

رابط للتحقق من النتائج

للاستعلام عن نتائج الإنجاز لا بد من الدخول مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية “” واتباع إجراءات وتعليمات الاستعلام، مع إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة. عن طريق الموقع بشكل صحيح ودقيق.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم المعلومات التفصيلية حول التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443برقم الهوية ، والرابط الخاص للتحقق من النتائج ، و كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 ، و كم هي رسوم الامتحان .