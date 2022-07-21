رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 بدون كلمة سر ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة نتائج الطلاب من ابنائهم عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ، تابعوا معنا .

نظام النتائج الإلكتروني نور

تعمل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على إصدار النتائج عبر نظام نور الإلكتروني بمجرد إنهاء الطلاب امتحاناتهم الأكاديمية، ثم يقوم المعلمون بمراقبة الدرجات واعتمادها من قبل المدير. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وقت الطلاب وأسرهم بالإضافة إلى توفير مجهودهم. ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن الإعانات والمكافآت.

الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور بدون الرقم السري 1444

يمكننا الاستفسار عن نتائج الطلبة لعام 1444 هـ من نور بدون كلمة السر كالتالي

الذهاب إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق خيار نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم هوية الطالب في الحقل المخصص لذلك.

اكتب الرمز الذي يظهر في الصورة، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر استعادة البيانات عن طريق رقم الهاتف.

أدخل رقم الهاتف، ثم اضغط على إرسال.

تحقق من كلمة المرور الجديدة وأنشئها وأكدها.

دخول نور بعد استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق التقارير من الجزء الأيمن من الشاشة.

انقر فوق الإشعار الأكاديمي من تقارير أخرى.

عرض درجات الطالب ونتائجه حسب توفرها على الموقع.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب للعام 1444 هـ من خلال حسابات الطلاب أو أولياء الأمور في نظام نور بسهولة بعد استكمال تسجيل الدخول. فيما يلي خطوات الاستخراج والاستعلام عن الدرجات.

خطوات معرفة نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية في حساب الطالب 1444

يستفسر الطالب عن نتيجته عام 1444 هـ برقم الهوية من نور كالتالي

اذهب إلى نظام نور للحصول على النتائج “” مباشرة.

انقر فوق نسيت اسم المستخدم.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص.

اتبع التعليمات لاستعادة بيانات حساب نور.

سجل باستخدام البيانات بعد الاسترداد.

انقر فوق التقارير من واجهة الحساب.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

عرض نتائج الطلاب.

كيفية استخراج النتائج من خلال نظام نور بحساب الولي 1444

يمكن لولي الأمر اتباع التعليمات التالية لاستخراج نتائج طلاب أبنائه لعام 1444 هـ

الانتقال إلى نظام “نور” الإلكتروني مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد.

أدخل كلمة المرور، ثم اكتب رمز التحقق الذي يظهر.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق إشعار النتيجة لأحد الأطفال.

اختر فصل دراسي من القائمة المنسدلة.

انقر فوق بحث، ثم اعرض النتيجة.

خطوات الحصول على النتيجة من خلال نظام نور من المنصة 1444

يمكن الاستفسار عن نتائج عام 1444 هـ من خلال نظام نور القائم على منصة الوصول الوطنية على النحو التالي

انتقل إلى نظام نور للحصول على النتائج “” مباشرة.

انقر على خيار “دخول من National Access”.

اكتب رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور لحساب المستخدم في أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول ثم تحقق.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

انقر على الإشعار الأكاديمي لرؤية النتيجة.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية لاستخراج النتائج 1444

يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية للتسجيل في نور والاستعلام عن النتائج 1444

الانتقال إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر على رابط التسجيل للوالد الجديد.

أدخل رقم السجل المدني لولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم المقترح للحساب الجديد.

انقر فوق الزر “التالي” الأخضر.

قم بإجراء التحقق المطلوب من المستخدم الجديد.

استمر في إدخال البيانات واضغط على التالي.

اتبع التعليمات لتقديم طلب التسجيل.

انتظر حتى يتم إرسال بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

نظام نور الجارديان سجل الدخول لترى النتائج 1444

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور لرؤية النتائج عام 1444 هـ على النحو التالي

قم بزيارة نظام نور لنتائج الطلاب “” مباشرة.

اكتب اسم المستخدم، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انتظر حتى يتم تحميل واجهة الحساب.

استعادة كلمة المرور في نظام نور 1444

فيما يلي خطوات استعادة كلمة المرور لنظام نور عام 1444 هـ

الانتقال إلى “نظام نتائج نور” مباشرة.

انقر فوق خيار نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور.

أدخل رقم الهوية، ثم اكتب رمز التحقق في الصورة.

انقر على أيقونة “التالي” الخضراء.

اختر الاستعادة عبر البريد الإلكتروني.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم انقر فوق إرسال.

انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.

افتح رسالة نور الجديدة، ثم اضغط على زر التحقق.

أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدها.

انقر فوق حفظ ثم قم بتسجيل الدخول إلى نور.

ابرز خدمات نظام نور لنتائج الطلبة 1444

تحتوي القائمة التالية على أبرز خدمات نظام نور للنتائج لعام 1444 هـ

خدمة مراقبة النتائج يمكن للمعلمين في المملكة العربية السعودية متابعة النتائج بعد أن يمنحهم المدير التصاريح اللازمة لمراقبة درجات الطلاب.

خدمة الموافقة على النتائج وإغلاقها يتم اعتماد النتائج وإغلاقها من قبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المعلمين من مراقبة الدرجات.

خدمة الاستعلام عن النتائج يستفسر طلاب وأولياء أمور المدير في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية عن الإشعارات الأكاديمية بالإضافة إلى استخراج النتائج إلكترونيًا من خلال نظام نور، وهو أحد أكثر خدمات نور استخدامًا.

رابط لنتائج الطلاب برقم المعرف 1444 بدون كلمة مرور

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب لعام 1444 هـ دون الحاجة إلى كلمة مرور عبر الرابط، ثم اضغط على خيار “نسيت كلمة المرور” واتبع التعليمات المذكورة أعلاه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 بدون كلمة سر ،ـ و رابط لنتائج الطلاب برقم المعرف 1444 بدون كلمة مرور ، و ابرز خدمات نظام نور لنتائج الطلبة 1444 ، و خطوات الحصول على النتيجة من خلال نظام نور من المنصة 1444 .