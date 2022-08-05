رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطالبات واولياء الامور حول التعرف على الرابط الذي يتعلق نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 في السعودية بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي أثارت الهام الكثير من المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك نتيجة اعلان العديد من الجامعات عن نتائج القبول المبدئي في مختلف الكليات والتخصصات بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في قبول الجامعي ، تابعوا معنا .

نتيجة القبول الموحد للطالبات في المملكة العربية السعودية

نفذت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني ما يسمى بالقبول الموحد، وهو الإعلان عن نتائج الطلاب المقبولين في الكليات التقنية بالجامعات الحكومية بالرياض من خلال رابط استعلام موحد، وبالتالي تسهيل الإجراءات مع قبول الأكبر. العدد المحتمل للطلاب.

جامعات القبول الموحد للطالبات في المملكة العربية السعودية

شملت نتيجة القبول الموحد جميع الكليات التقنية في العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية. تتمثل هذه الجامعات في النقاط التالية

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جمعت الجامعة.

جامعة غزة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة طيبة.

جامعة الملك سعود.

الكلية التقنية بالرياض.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

أهداف القبول الموحد للطلاب

تتمثل أهداف إجراء القبول الموحد للطالبات فيما يلي

تسهيل الإجراءات مع توحيدها لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور والطلاب.

تجنب التكرار في إدخال البيانات في الجامعات.

الاستفادة من جميع المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية بالرياض.

تمكين الطالبات من الالتحاق بأكثر من جامعة.

الوضوح والشفافية.

زيادة عدد المقبولين.

إقرار من عمادة القبول والتسجيل بالنتائج

أخطرت عمادة القبول والتسجيل بظهور النتائج على الرابط للاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات لعام 1444، عبر الحساب الرسمي للعمادة على منصة تويتر، وكان نص البيان. كالآتي

رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموحد للطالبات 1444

حاليا يمكن لجميع الطالبات معرفة نتيجة القبول في الجامعات والكليات الحكومية في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط للاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب “” من خلال الضغط على زر الدخول لمعرفة نتيجة القبول، وفي حالة قبول الطالب اضغط على ايقونة تأكيد القبول.

وفي الختام لمقالنا هذا حول رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 ، نكون قد تعرفنا على الأهداف التي تتعلق بالقبول الموحد ، والجامعات العاملة به داخل المملكة العربية السعودية ، و رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموحد للطالبات .