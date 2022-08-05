رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعه الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444

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نتائج قبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن نتائج قبول الطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة في العديد من التخصصات داخل الجامعة، للدفعة الأولى، وذلك يوم الإثنين 8 أغسطس 2022 م حيث المرشحين والمرشحات. ويمكن للمرشحين للقبول في دورات العام للبرامج التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الدراسي الاستفسار عن نتائجها إلكترونيًا عبر رابط العمادة، والجدير بالذكر أنه في حالة عدم ظهور اسمك في نتائج القبول بالجامعة، عليك يجب انتظار إعلان نتائج الدفعة الثانية من نفس الشهر، وقد دعت الجامعة طلابها للاستعلام عن أسمائهم واستكمال طلبات الترشيح الإلكترونية.

الاستفسار عن نتائج قبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

توفر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إمكانية الاستفسار عن نتائج الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في المسار الإعدادي للجامعة. تم الاستفسار عن النتائج على النحو التالي

دخول صفحة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة “”.

انقر فوق علامة التبويب عرض الطلب القديم.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عن طريق إدخال البيانات التالية معرف المستخدم. كلمه السر. حدد اللغة.

انقر فوق تسجيل الدخول.

استكمال الإجراءات الإلكترونية لإظهار نتائج الترشيح.

اطبع إشعار القبول.

في حالة عدم اكتمال إجراءات الترشيح الإلكتروني، سيتم إغلاق طلب مقدم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم ظهور اسم المتقدم في الدفعة الأولى فعليه تفعيل حساب الطالب على النحو التالي

الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية.

اختر “ة تطبيق سابق”.

تسجيل الدخول.

اتبع التعليمات لتفعيل طلب القبول للدخول في المسابقة على دفعات لاحقة.

في حالة عدم تنشيط التطبيق، سيتم إغلاق ملف مقدم الطلب، وسيتم إغلاق الملف، ولن تكون الدفعة اللاحقة مؤهلة لدخول المسابقة.

الترشيح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

بعد أن ذكرنا خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، يجب على المتقدمين استكمال طلب الترشيح إلكترونيًا من خلال عمادة القبول والتسجيل، وتعبئة البيانات الشخصية، والبيانات التي يطلبها النظام. مع العلم بضرورة استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة وفق الجدول الزمني الخاص. في الخطة الزمنية للمجموعة، ومن أجل استكمال إجراءات الترشيح، يجب الالتزام بالخطوات التالية. بعد دخول الرابط للاستعلام عن النتائج كما ذكرنا أعلاه وظهور اسم مقدم الطلب بين أسماء الترشيحات قم بما يلي

يجب أن يوافق الطالب أو الطالبة على التعهد الخاص بعدم قبول المتقدم في إحدى الجامعات أو أي مؤسسة تعليمية داخل المملكة.

للجامعة الحق في إلغاء طلب المتقدم للقبول في حال ظهور قبول آخر للمتقدم في جامعة أخرى، ويجب أن يكون ذلك تعهداً من قبل الطالب.

إذا تم قبول المرشح في إحدى جامعات المملكة، فعليه الانسحاب من الجامعة خلال الفترة المحددة، والتي سنرفقها أدناه

يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية.

أكمل الخطوات الإلكترونية المطلوبة من قبل النظام.

أكمل نموذج التعهد الإلكتروني، ثم انقر فوق طباعة إشعار القبول. مع العلم أن إشعار القبول يتضمن بيان اللياقة المهنية فيما يتعلق بالمسارات الصحية، ويجب الاحتفاظ به للظهور عند القبول في الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد طباعة إشعار القبول، فإن الأمر يشبه حجز مقعدك في الجامعة، بشرط أن تقوم الجامعة بتحديث حالة قبولك من خلال وزارة التعليم السعودية.

حالات الترشيح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

أوضحت عمادة القبول والتسجيل حالات الترشيح بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لعام 1444 هـ وهي على النحو التالي

الحالة إجراءات المتقدم الذي رشح لقبول الرغبة دون رغبته الأولى يدخل المرشح إلى النظام كما أوضحنا سابقًا، ويكمل جميع إجراءات القبول الإلكترونية، ويحفظ ويطبع إشعار القبول، حتى يتمكن من الدخول في مسابقة الرغبات الأعلى في الدُفعات القادمة. مقدم الطلب الذي لم يتم ترشيحه للقبول في أي دفعة ويرغب في المنافسة على دفعات لاحقة. يجب عليك الدخول إلى بوابة القبول الإلكتروني وتفعيل التطبيق، عند إعلان نتائج الدفعة الأولى، حسب جدول القبول بالجامعة.

إجراءات ما بعد الترشيح للطلاب غير السعوديين

كما تم توضيح الآلية التي يجب أن يلتزم بها الطلاب غير السعوديين بعد ظهور نتائج الترشيح على جامعة الإمام عبد الرحمن، وتبرز هذه الإجراءات على النحو التالي

يُطلب من الطلاب استكمال طلبات الترشح في الموعد المحدد في خطاب الترشيح المرسل عبر الهاتف، عبر ما يلي إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة. تعبئة نموذج البيانات الشخصية يدويًا والذي تم إرساله عبر الرسائل القصيرة إلى الهاتف المحمول للطالب. اعتماد الإقرارات والتعهدات.

تنتقل حالة الطالب من “الترشيح” إلى “الانتظار” بعد استكمال الإجراءات المرفقة أعلاه، على أن تنتظر الجهة الرسمية لمقدم الطلب.

يتم تحويل حالة الطالب من “انتظار” إلى “قبول نهائي” بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، وإبلاغ المرشح بالنتيجة عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول المسجل في النظام.

يتم اختيار الطلاب في تخصصات الجامعة ومقارنتهم بينهم بحساب النسب المرجحة والشواغر في الجامعة لغير السعوديين.

بعد قبول الطالب في البرنامج لا يمكنه تغييره خلال فترة القبول أو بعد بدء الدراسة.

الخطة الزمنية للقبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1444

يوضح الجدول التالي الخطة الزمنية للقبول والتسجيل ؛ وكذلك إجراءات الترشيح والاختبارات المعتمدة من الجامعة، وأخيراً إصدار الرقم الجامعي للطالب الملتحق بالعام الدراسي الجديد 1444 هـ

بيان اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

اعلان الدفعة الاولى من المرشحين للقبول الأحد 1444/09/01 08/07/2022 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأولى إلكترونياً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً. من الاحد الى الثلاثاء من 1444/09/01 إلى 1444/01/11 من 08/07/2022 – حتى 08/09/2022 اعلان عن الدفعة الثانية من المرشحين للقبول الأربعاء 1444/12/01 08/10/2022 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية إلكترونياً حتى الساعة الثانية عشرة عصراً. من الأربعاء إلى الجمعة من 1444/01/12 إلى 1444/01/1444 من 10/08/2022 – حتى 12/08/2022 إعلان الدفعة الثالثة (النهائية) من المرشحين والمرشحات للقبول السبت 1444/1/15 08/13/2022 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثالثة (الأخيرة) إلكترونيًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من السبت الى الاثنين 1444/01 / 15- 1444/1/17 08/13 / 2022-08 / 15/2022 إغلاق القبول الاثنين 1444/01/17 2022/08/15 بداية فترة الاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية والرياضيات للمقبولين في المسارات بداية فترة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين في كلية الشريعة والقانون ومسار كلية التربية. بداية فترة إجراء اختبار اللياقة المهنية للطلاب المقبولين بمسارات الكلية الصحية. الأربعاء 1444/1/19 2022/08/17 نهاية فترة اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات للمقبولين في المسارات يوم الثلاثاء 1444/01/25 2022/08/23 انتهاء فترة إجراء المقابلة الشخصية لمرشحي كلية الشريعة والقانون وكلية التربية. انتهاء فترة إجراء اختبار اللياقة المهنية للطلاب المقبولين بمسارات الكلية الصحية. يوم الخميس 1444/1/27 2022/08/25 بدء اصدار ارقام جامعية للطلاب الجدد الأحد 02/01/1444 2022/08/28

وأوضحت الكلية أنه يمكن للطالب التقدم بطلب الانسحاب من الجامعة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل وفق جدول الجامعة باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى عمادة القبول والتسجيل “”.

انقر لعرض الطلب السابق.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

اضغط على القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن.

اختر “سحب من طلب القبول”.

وافق على شروط وأحكام الانسحاب.

النقر فوق موافق.

اختر طباعة نموذج السحب.

الضغط على استخراج استمارة سحب الكترونية وهي دليل على الانسحاب من الجامعة.

يجب طباعة الطلب بشرط استخدام طابعة ملونة لإظهار “إخلاء المسؤولية والختم والتوقيع” بالألوان.

يتم تحديث النظام بشكل دوري خلال (24) ساعة وبناءً عليه سيتم حذف اسمك من سجلات القبول. علما بأن الطالب المنسحب لا يحق له التقدم للمرة الثانية في الجامعة.

آلية إلغاء طلب الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

فيما يلي نوضح لك آلية إلغاء طلب التسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للعام 1444 هـ على النحو التالي

في حالة إدخال الطالب لبيانات غير صحيحة.

إذا كان للطالب سجل سابق في الجامعة.

في حالة عدم استكمال إجراءات الترشيح وفق الخطة الزمنية المحددة.

إذا تبين أنه تم قبول الطالب في جامعة أخرى.

عدم اجتياز اختبارات اللياقة للمسار الصحي. أو مقابلة شخصية لمقرر الشريعة والقانون أو كلية التربية.



طرق التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يمكنك التواصل مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من خلال قنوات الاتصال التالية

رابط الاستفسار عن نتائج القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

يمكن للطلاب المتقدمين إلى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إدخال الرابط للاستعلام عن نتائج القبول مباشرة “” واتباع خطوات الاستعلام المرفقة أعلاه لإظهار النتيجة واستكمال إجراءات الترشيح لتأكيد القبول.

وفي الختام نكون قد شرحنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعه الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، و طرق التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، و آلية إلغاء طلب الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و الترشيح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 .