رابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية فقط ، قد تسائل الكثير من قبل المعلمين والمدرسين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية ، والذي يمكنهم من معرفة النتائج الخاصة بكفايات المعلمين ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة الاستعلام إلكترونيًا عبر منصة قياس، تابعوا معنا .

اختبار كفاءة المعلم

يعد اختبار كفاءة المعلمين أو اختبار الترخيص المهني أحد الاختبارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي يلتحق بها خريجو بعض الكليات للحصول على ترخيص مهني يسمح لهم بالتسجيل في مجال التدريس في المدارس السعودية. يتم توفير هذا الاختبار من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى العديد من الاختبارات الأخرى. يتكون اختبار كفاءة المعلم من قسمين الأول هو القسم التربوي العام وهو لجميع الراغبين في العمل في التدريس، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي الذي يتم فيه اختبار الممتحنين في التخصص الذي يرغبون في العمل فيه. في.

نتائج كفاءة المعلمين برقم الهوية فقط

يمكن الاستفسار عن نتائج اختبار كفاءة المعلم بعد الإعلان عن نتائج الاختبار عبر موقع قياس باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم السجل المدني، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا، ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار اختبار كفاءة المعلم.

تحديد طريقة الاستفسار برقم الهوية أو السجل المدني.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص له.

أدخل رمز التحقق المعروض.

انقر على أيقونة “بحث” لعرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين برقم السجل المدني

يمكنك أيضًا استخدام رقم السجل المدني باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم السجل المدني، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا، ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار اختبار كفاءة المعلم.

تحديد طريقة الاستعلام برقم السجل المدني.

اكتب رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة “بحث”، ثم شاهد النتيجة.

الاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين عبر الجوال

كما يمكنك الاتصال برقم هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وهو 920033555. توفر الهيئة هذا الرقم للتواصل مع المستفيدين منه. لذلك يمكنهم الاتصال بهذا الرقم للاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم بعد ظهوره. كما أعلنت الهيئة أنها سترسل نتيجة الاختبار برسالة نصية إلى الهاتف المحمول للمستخدم المسجل لدى الهيئة.

كيف يتم احتساب درجات الرخصة المهنية

يتم احتساب درجات الرخصة المهنية وفق بعض العوامل منها المؤهل الأكاديمي وعدد سنوات الخبرة. يمكن تحديد ذلك من خلال الجدول التالي

المؤهل العلمي سنوات من الخبرة الدرجة المطلوبة في كلا الاختبارين من 50 إلى 69 70 إلى 79 80 وما فوق شهادة دبلوم غير مطلوب معلم معلم معلم بكالوريوس أقل من 6 سنوات ممارس المهنة ممارس المهنة ممارس المهنة من 6 سنوات إلى أقل من 11 سنة ممارس المهنة المتقدمة المتقدمة 11 سنة وما فوق ممارس المهنة المتقدمة خبير سادة أقل من خمس سنوات ممارس المهنة ممارس المهنة ممارس المهنة من خمس سنوات إلى أقل من تسع سنوات ممارس المهنة المتقدمة المتقدمة تسع سنوات أو أكثر ممارس المهنة المتقدمة خبير طبيبه أقل من أربع سنوات ممارس المهنة ممارس المهنة ممارس المهنة أربع سنوات إلى أقل من سبع سنوات ممارس المهنة المتقدمة المتقدمة سبع سنوات أو أكثر ممارس المهنة المتقدمة خبير

ما مدى صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين

مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية أو اختبار كفاءة المعلم خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتشمل هذه الفترة إصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها أو تجديدها. الإعلان عن آخر نتيجة اختبار.

كم هي رسوم اختبار كفاءة المعلم

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مبلغ 100 ريال سعودي لكل اختبار في الرخصة المهنية للمعلمين، كما حددت الهيئة مبلغ 100 ريال سعودي مقابل إصدار أو ترقية الرخصة المهنية للمعلمين.

كيفية التسجيل في اختبارات التقييم

يمكنك التسجيل في موقع المركز الوطني للقياس والذي يقدم اختبارات متعددة من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لـ “منصة القياس”.

الدخول بإدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له وكتابة كلمة المرور ..

انقر فوق الاختبارات المتاحة للتسجيل.

حدد الاختبار الذي تريد التسجيل فيه.

اضغط على أيقونة التسجيل، ثم اضغط على متابعة.

اقرأ الشروط والأحكام، ثم وافق عليها.

انقر فوق {التالي.

أكمل الخطوات للتسجيل في الاختبار.

شروط التسجيل في القياس

للتسجيل في موقع المركز الوطني للقياس وإجراء الاختبارات عليه، يجب استيفاء الشروط التالية

تقديم المستندات المطلوبة والمعتمدة رسميًا.

إرسال نسخة من الحساب المصرفي.

إرسال صورة.

شهادة مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تسجيل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابط للاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين برقم الهوية

سيتم الإعلان عن نتائج اختبار كفاءة المعلم على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمكن لمالكي هذا الاختبار الانتقال إلى رابط “استفسار عن النتائج”، ثم اتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية فقط ، و شروط التسجيل في القياس ، و ما مدى صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين .