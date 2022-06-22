رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمختلف الأقسام “صناعي وزراعي وتجاري”

وشهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الكثير من التساؤلات حول موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية في مختلف الأشخاص والأقسام في التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي ، بعد إتمام الطلاب امتحاناتهم ، وينتظرون إعلان النتائج للتحقق من الدرجات التي حصلوا عليها. سنعلن لكم خلال المقال كيفية الاستفسار عن النتيجة بمجرد ظهورها عبر الموقع الإلكتروني المعين من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج جميع الطلاب.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

بدأت امتحانات التعليم الفني في جميع المحافظات يوم السبت 28 مايو 2022 واستمرت حتى الخميس 9 يونيو ، ومنذ انتهاء الامتحانات ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج والمتوقع صدورها في بعد أيام من اقتراب اكتمال عمليات التصحيح في جميع المدارس الفنية بمختلف المواطنين ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات هذا العام بلغ 830 ألفًا و 951 طالبًا وطالبة في المحافظات المختلفة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصحيح خلال الأيام القليلة القادمة ، وبعد ذلك مباشرة ستتم الموافقة على النتيجة بعد مراجعتها ثم إصدارها على الموقع الإلكتروني ، حتى يتسنى لجميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة التي لديهم كانوا ينتظرون منذ نهاية امتحانات نهاية العام.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد تصحيح الأوراق بشكل كامل ، سيتم توفير النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده بكفاءة عالية ليتمكن من تقديم النتيجة لجميع الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية ، ومن أجل التعرف على النتيجة بمجرد إصدارها ، يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني



انقر فوق كلمة “انقر للعرض.

اختر القسم الذي تدرسه في (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي).

أدخل رقم مقعدك.

انقر فوق “عرض النتيجة”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات ، ستظهر نتيجتك على الفور مع جميع الدرجات التي حصلت عليها خلال اختبارات نهاية العام ، بالإضافة إلى المجموع الكلي.