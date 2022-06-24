رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري) عبر بوابة التعليم الفني

رابط الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في نهاية العام الدراسي ، كما قال الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ وقال التعليم الفني ، في الوقت الحالي ، نجد أن أعمال التصحيح لا تزال اختبارات الدبلوم الفني 2022 مستمرة ومستمرة ، تمهيدا لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والإعلان عنهما عبر بوابة التعليم الفني لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وسنستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وتاريخ إعلان النتيجة.

تاريخ صدور نتيجة الدبلوم الفني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني أنه من المقرر الإعلان رسميا عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 لطلبة المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، بعد المراجعة و اكتملت اعمال التصحيح رسميا نهاية الشهر الجاري او بداية يوليو المقبل. حيث تتم الموافقة على النتيجة ومن ثم عرضها مباشرة ، كما تم الكشف عن أن النتائج ستعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور اكتمالها للمصادقة عليها ، و ثم تبدأ عملية رفع النتيجة بعد ذلك على بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية مع الجلوس رقم 2022

نجد أنه تم إطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2022 العلمية والنظرية بمشاركة 830753 طالبا وطالبة ابتداء من يوم السبت 28 مايو 2022 بمختلف المدارس الثانوية للتعليم الفني والصناعي والزراعي والتجاري والفندقي للثلاثة. وأنظمة الخمس سنوات التي انتهت بالفعل يوم الخميس 9 يونيو ، وبمجرد إعلان النتيجة ، يمكن لجميع الطلاب العمل على استخراجه بسهولة إلكترونيًا باتباع ما يلي.