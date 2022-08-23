رابط الاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 يهتم بها الكثير من الطلاب والطالبات خاصة في الصف الثالث الثانوي لتخصص الفني والزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، ويحرس الطلاب على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 الدور الثاني وزاد البحث حول ذلك الموضوع عبر محرك البحث خلال انتهاء امتحانات الثانوية الفنية الدور الثاني والتي انتهت يوم الاثنين 8 أغسطس 2022 م.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

تقدم وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات الإلكترونية إلى الطلاب والطالبات لمعرفة نتائجهم في الدبلومات الفنية الدور الثاني على مدار الساعة وأطلقت بوابة إلكترونية من خلال مركز المعلومات للاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية للتسهيل على الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، اعمل المعروف أن امتحانات الدور الثاني من الدبلومات الفنية انطلقت يوم السبت الموافق 30 من شهر أغسطس لعام 2022 واستمرت تلك الاختبارات حتى يوم الاثنين 8 أغسطس وهذا ما جعل نسبا عالية من البحث حول الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم العالية عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني حيث كان من المقرر اعتماد تلك النتائج الأسبوع الجاري عندما ينتهي من تصحيحها واعتمادها ويمكن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني عندما يتم اعتمادها من قبل وزاره التربية والتعليم الفني السعادة المقبلة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

نشرت وزاره التربية والتعليم رابطا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بكافة الشعب الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية وذلك من خلال الدخول عبر بوابة التعليم الفني ويمكن الدخول إليها من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

يرغب الكثير من الطلاب والطالبات بمعرفة نتائجهم في الدبلومات الفنية للدورة الثانية عبر بوابة التربية والتعليم وذلك باتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول عبر بوابة التعليم الفني من هنــا .

. يجب على الطالب تحديد نوع التخصص التي كان يدرس به سواء زراعي أو صناعي أو فندقي أو تجاري.

يجب على الطالب كتابه رقم الجلوس الخاص به.

النقر على عرض النتيجة.

يتمكن الطالب من خلال الرابط المذكور في الأعلى التابع لوزارة التربية والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي والصناعة والتجاري والفندقي بخطوات بسيطة بالاعتماد على رقم الجلوس الخاص بالطالب.