رابط الاستفسار عن النتائج moed.gov.sy 2022 حسب الرقم ، في ظل التسائلات حول التعرف على النتائج الخاصة بالمراحل الأساسية التعليمية ، لطلاب المرحلة من الصف التاسع وذلك للتعرف على النتائج والتحضير لمرحلة البكالوريا، ولقد أعلنت الوزارة التربية والتعليم في دولة سوريا حول أنه سيتم تحميل النتائج بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراقبة ، للمزيد من المعلومات تابعوا معنا .

moed.gov.sy 2022 بالأرقام

كشف الدكتور دارم الطباع، وزير التربية والتعليم السوري، عن نتائج الصف التاسع في سوريا للعام الدراسي 2022، حيث ظهرت النتائج مساء اليوم، 19 تموز 2022 م، عبر الموقع الإلكتروني لنتائج امتحان الفصل الدراسي. شهادة التعليم الأساسي والإعدادي moed.gov.sy، والتي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام، فهي ليست بحاجة إلى العديد من الخطوات حتى يتمكن الطلاب من التعامل مع الموقع واستخراج نتائجه. يوضح ما يلي كيفية الاستعلام من خلاله

دخول موقع النتائج مباشرة.

اختر (التعليم الأساسي / الإعدادية الشرعية) من القائمة الرئيسية.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الاشتراك في الحقل المخصص له.

انقر فوق خيار “بدء البحث”.

تظهر نافذة توضح جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد الأكاديمية. يظهر رابط اقترحته هيئة التميز والإبداع للتقدم للأولمبياد العلمي السوري، بالإضافة إلى رابط آخر اقترحته هيئة التميز والإبداع للتسجيل في المركز الوطني للطلاب المتميزين.

تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا

أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيقًا إلكترونيًا يعمل على الأجهزة الذكية لعرض نتائج امتحانات الصف التاسع وكذلك مرحلة البكالوريا بجميع فروعها.

رابط لاستخراج نتائج سوريا التاسعة حسب رقم الاشتراك

تهتم وزارة التربية والتعليم السورية بجودة التعليم وتوفير أحدث التقنيات للطلاب، وفي ضوء ذلك أطلقت موقعًا لنتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادي moed.gov.sy، مما يتيح لجميع طلاب الصف التاسع الاستفسار عن النتائج بالتفصيل ويمكن زيارة الموقع مباشرة واتباع الخطوات “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على رابط الاستفسار عن النتائج moed.gov.sy 2022 حسب الرقم ، و تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا .