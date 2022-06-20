رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان نتائج الصف الثاني عشر home.moe.gov.om

البوابة التعليمية ، نتائج الطلاب 2022 ، سلطنة عمان هي الآن موضوع بحث مكثف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في سلطنة عمان. نتائج الطلاب. زاد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط نتائج الطلاب سلطنة عمان 2022 نتائج الصف الثاني عشر سلطنة عمان 2022 نتائج ثانوية. سلطنة عمان حاصلة على دبلوم التعليم العام ، وقامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتفعيل رابط البوابة التعليمية للإعلان عن نتائج طلاب 2022 من خلالها.

بذلت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان جهدا كبيرا لتوفير الراحة للطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات ، وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، حفاظا على الذكور والإناث. الطلاب والمعلمين وجميع المسؤولين عن العملية التعليمية. في هذا المقال سنزودكم برابط لنتائج طلاب 2022 سلطنة عمان عبر رابط البوابة التعليمية home.moe.gov.om.

نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2022

وبدأت منذ أيام ، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من دبلوم التعليم العام الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022. وفرت الوزارة 355 مركز امتحانات موزعة على جميع المديريات التربوية في مختلف مناطق سلطنة عمان. – بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات هذا العام 54922 طالبًا وطالبة. في حين أن عدد مراكز التصحيح أربعة ، ومن المقرر أن تعمل مراكز التصحيح على فترتين صباحية ومسائية لاستكمال التصحيح ومراجعة أوراق الامتحان ومراقبة الدرجات تمهيدا لتحميلها على موقع العماني. وزارة التربية والتعليم.

رابط نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان

اختتمت امتحانات الصف التاسع والعاشر في 29 مايو 2022. كما انتهت امتحانات الصف الحادي عشر للعام الدراسي الحالي 2022 في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي. بدأت اختبارات المهارات الفردية في الأول من يونيو الجاري 2022 ، بينما بدأت الاختبارات لبقية المواد في الخامس من يونيو 2022 ومن المقرر أن تستمر حتى 30/06/2022 ، وفيما يلي شرح لكيفية لاستخراج النتائج من خلال رابط البوابة التعليمية: –

بادئ ذي بدء ، عزيزي الطالب ، عليك تسجيل الدخول إلى رابط البوابة التعليمية home.moe.gov.om.

يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوبة بعد الضغط على أيقونة “النتائج”.

باختيار المرحلة والفصل والنقر على عرض النتيجة ، ستظهر النتيجة على الفور إذا تم تحميلها على الموقع.

وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان

تسعى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان إلى توفير تعليم جيد لأبناء الدولة. إيمانا منا بأن جودة التعليم أساس التقدم والتطور وقاطرة السلطنة نحو الازدهار. لذلك عززت الوزارة قدراتها لتحقيق جودة التعليم. لتحقيق ذلك ، اعتمدت على استخدام التكنولوجيا الحديثة. أنشأت العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على دراسة دروسهم.