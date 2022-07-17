رابط التسجيل استمارة المعين المتفرغ 2022 لذوي الاعاقة

رابط التسجيل استمارة المعين المتفرغ 2022 لذوي الإعاقة، قامت الحكومة المصرية الفترة الأخيرة بتوفير مساعدات مالية لكل المواطنين المؤهلين في العيش داخل العراق، والهدف من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلك قامت الشؤون الاجتماعية التابعة لدولة العراق بالقيام بتوفير مساعدات نقدية مقدمة للسكان مستوري الحال، وذلك بدعم من الدولة، كما ونشرت رابط التسجيل استمارة المعين المتفرغ لذوي الاعاقة.

استمارة المعين المتفرغ 2022 لذوي الاعاقة

في الآونة الأخيرة قامت وزارة العمل العراقية بفتح باب التسجيل لكافة ذو الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن شروط معينة يجب أن يتحلى بها الفرد المتقدم لاستمارة المتفرغ 2022، وتم الإعلان عن رابط خاص بالتقديم والتسجيل، والتي يحصل من خلالها على راتب مقابل العمل.

أوراق التقديم على معيم المتفرغ

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتحلى بها المتقدم للحصول على الموافقة وهي تقديم كافة الأوراق اللازمة التسجيل استمارة المعين المتفرغ 2022 وهي كتالي:

تقرير طبي لبطاقة اقامة المعاق

البطاقة المدينة للفرد

اكمل كافة البيانات المطلوبة في النموذج

بعد الانتهاء من النسجيل قم بحفظ كافة الاجراءات

احضر مستند ملق jpeg

يلزم عليك تقرير طبي على هيئة ملف pdf

منصة اور العراقية من هنا

رابط التسجيل استمارة المعين المتفرغ

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط تقديم في التسجيل استمارة المعين المتفرغ وذلك بالتنسيق مع منصة اور العراقية، والذي يبدا التسجيل من الثلاثين من يونيو ، ويتم التسجيل من بشكل الالكتروني لمن تنطبق عليه الشروط والمواصفات كما ويتم دعوة كافة ذوي الاعاقة بالتسجيل من خلال الرابط التالي.

اطلقت وزارة العمل الفترة الأخيرة من الثلاثين من يونيو رابط خاص لتسجيل استمارة المعين المتفرغ 2022 وهي خاصة بوي الاعاقة، وذلك للقضاء على البطلة الى حد ما وقد بينا طريقة التسجيل من خلال المقال.