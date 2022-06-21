“رابط التسجيل” برنامج دعم نشاط توصيل الطلبات “راتب 3 آلاف ريال” والشروط freelance.sa

نتعرف معكم على الرابط وكيفية التسجيل في البرنامج لدعم نشاط التوصيل 2022 حيث تم إطلاق هذا البرنامج من قبل هيئة الاتصالات وبرنامج الهدف السعودي وذلك لدعم العاملين في نشاط توصيل الطلبات بالداخل المملكة بمبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف ريال سعودي ، وذلك لعدة أهداف منها التشجيع على العمل ، وسنتابع معكم في هذا المقال ما هي الشروط المطلوبة ، وكيفية التسجيل في هذا الدعم ، خاصة أن مقدار الدعم سيساعدك بشكل كبير في الوقود وصيانة السيارة وما إلى ذلك ، لذا تابعنا لتعرف كل التفاصيل في هذا المقال.

برنامج دعم التوصيل

قبل عدة أيام ، أعلنت جهات عديدة ، على حساباتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن البرنامج الجديد لدعم نشاط توصيل الطلبات ، والذي لاقى شعبية كبيرة بين الشباب السعودي العاملين في هذا المقال في تطبيقات التوصيل.

حيث انطلق هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية في المملكة ، وهذا ما جاء بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج هدف ، وذلك تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، لذا تابعنا.

كجزء من تمكينها لقطاع تطبيقات التوصيل ؛ انطلقت # هيئة الاتصالات بالتعاون مع تضمين التغريدة برنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط التوصيل. pic.twitter.com/DQx63m54Bq – هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC_SA) 15 يونيو 2022

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ما هي شروط تقديم الدعم

سوف ندخل في الموضوع معكم ، وسنتعرف معكم في السطور القادمة على شروط دعم توصيل الطلبات في المملكة ، والشروط على النحو التالي ، كما جاء في البيان:

أن يكون المتقدم مسجلاً في أحد طلبات الاتصال المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يجب أن يكون مقدم الدعم سعوديًا ، حيث يهدف البرنامج في المقام الأول إلى تحفيز الشباب السعودي.

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يتم التقديم عبر منصة طاقات من قبل هدف ، واستيفاء الشروط التفصيلية المطلوبة أثناء التقديم ، ثم المتابعة معنا.

رابط لهدف التسجيل لدعم التوصيل

يمكنك التسجيل في هذا الدعم بسهولة والذي يرجح أن يفي بشروطه ، حيث أن الشروط ليست مستحيلة على الإطلاق ، وهذا للاستفادة من دعم قد يصل إلى 3000 ريال سعودي ، مما قد يساعدك في مصاريف البنزين والصيانة لـ السيارة ، لذا اتبع:

اذهب إلى الموقع الرسمي السعودي المستقل عبر الرابط freelance.sa.

ثم انقر فوق تسليم الطلبات.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم أدخل رقم هاتفك المحمول ، والذي يجب أن يكون رقم هاتفك المحمول المسجل في أبشر.

ثم تقوم بإدخال البيانات الخاصة بإصدار وثيقة العمل المستقل كما هو موضح.

انقر فوق إرسال الدعم.

ثم انقر فوق “طلب الدعم” بعد قراءة الشروط بعناية.

أدخل البيانات المطلوبة ، بما في ذلك برنامج التسليم الذي تعمل به.

وافق على الشروط والأحكام ، ثم انقر فوق تأكيد الطلب.

بعد ذلك ستنتظر في الفترة القادمة لإرسال خطاب القبول الخاص بك ، ونأمل أن يتم قبولك في البرنامج ، وإذا واجهتك أي مشكلة فأخبرنا في خانة التعليقات.