رابط التسجيل على منصة دروب www.doroob.sa دورات وبرامج تدريبية مجانية للباحثين عن عمل

رابط طريقة التسجيل في منصة دروب www.doroob.sa لسهولة التوظيف حيث نعتبر الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها منصة دروب طاقات البوابة الرئيسية وأهم وسائل المساعدة في الحصول على وظيفة وفرصة عمل للباحثين عن عمل الجادين ، بدوراتها التدريبية في العديد من المجالات ، منصة دروب هي منصة إلكترونية وطنية سعودية مكلفة بتقديم البرامج التدريبية ، ومنصة دروب هي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الهادفة إلى تسهيل وتمكين القوى العاملة السعودية ، من خلال تعزيز قراءتهم ورفع مهاراتهم الفردية وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المملكة. أتاحت منصة دروب إمكانية التسجيل لجميع مواطني المملكة العربية السعودية ، وسهلت التسجيل في أي من البرامج التدريبية التي تتناسب مع قدرات ومهارات المتقدمين الراغبين في التسجيل.

رابط التسجيل على منصة دروب www.doroob.sa دورات مجانية وبرامج تدريبية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة دروب تتيح تقديم العديد من البرامج التدريبية ، وكلها مرتبطة باحتياجات سوق الأعمال في المملكة ، ونجد دائمًا عملية تطوير في البرامج التدريبية التي تقدمها المنصة ، و تعمل المنصة باستمرار على زيادة عدد مجالات البرامج التدريبية ، وتأخذ في الاعتبار منصة دروب في البرامج التدريبية التي يتوافق تقدمها مع احتياجات سوق العمل ، من خلال التعاون والمشاركة مع العديد من الشركات والمؤسسات والهيئات في القطاع الخاص. بهدف توفير المهارات وتعزيز القدرات لخريجي الدورات لتلبية احتياجات تلك المؤسسات والشركات ، للقيام بوظائفهم على أكمل وجه.

دورات تدريبية مجانية والعديد من التخصصات على منصة دروب

جدير بالذكر أنه لا توجد تكلفة مالية يتحملها المتدربون على منصة دروب ، حيث أن جميع الخدمات التي تقدمها المنصة هي برامج تدريبية يمكن تسجيلها دون تكلفة مالية ، حيث أن التقديم والتسجيل على منصة دروب مجاني. ، وجميع البرامج التدريبية التي تقدمها المنصة مجانية.

رابط التسجيل على منصة doroob.sa دورات تدريبية للباحثين عن عمل

تسجيل الدخول إلى رابط موقع دروب لإنشاء حساب جديد .

. أدخل رقم الهوية الوطنية والاسم الكامل.

أدخل بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك وأعد إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

اختر المدينة التي تعيش فيها.

أدخل تاريخ ميلادك.

أخيرًا ، انقر فوق رمز إنشاء حساب.

كيفية ربط حساب طاقات بحساب دروب

تسجيل الدخول إلى موقع دروب https://www.doroob.sa/ar

قم بتسجيل الدخول إلى دروب مباشرة بالضغط على (مستخدم طاقات) يسار صفحة الدخول .

. أكمل عملية تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيفية حل دورات “طريقة الاختبار”

تم بناء البرامج التدريبية المقدمة من خلال منصة دروب وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومشاركة الوكالات والهيئات والشركات في القطاع الخاص. تهدف هذه البرامج إلى تزويد المتدربين السعوديين بمهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية وتحسينها بحيث ينعكس ذلك عليهم خلال وظائفهم الحالية أو التقدم لوظيفة جديدة.

سجل في برنامج دروب التدريبي

سجّل الدخول إلى منصة دروب.

انقر فوق (الدورات الإلكترونية) أو (مسارات التدريب) أو (مسارات الخسارة).

سترى جميع البرامج التدريبية في كل فئة.

تصفح البرامج التدريبية واختر البرنامج الذي ترغب في التسجيل فيه.

اضغط على (سجل الآن).

ستظهر صفحة (الدورات التي قمت بالتسجيل فيها) ، انقر (ابدأ الآن) بجوار البرنامج التدريبي.

سترى معلومات برنامج التدريب.

انقر فوق (اذهب إلى الدورة) لبدء البرنامج التدريبي.

لا تحتاج معظم برامج التدريب إلى متطلبات مسبقة ، ولكن إن وجدت ، يتم شرح ذلك في صفحة (وصف برنامج التدريب).

أنواع وتخصصات البرامج التدريبية

قدمت منصة دروب رابطًا جميع تخصصات التدريب على منصة دروبيمكن للراغبين في التسجيل في أحد هذه البرامج مراجعة تلك البرامج التدريبية ، وبالضغط على أي منها سيتم عرض تعريف البرنامج وأهدافه والفئات المستهدفة من هذا البرنامج. أما البرامج المتوفرة على منصة دروب فهي كالتالي:

أمن المعلومات.

ادارة اعمال.

ادارة مشروع.

السلامة والأمن.

ادارة مالية.

البيانات والإحصاءات.

تسويق.

التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر.

حرف.

السياحة والترفيه.

الصحة.

العلوم الإنسانية.

العلوم الهندسية.

الفنون.

قانون.

القيادة والإدارة.

اللغات.

المبيعات.

محاسبة.

مهارات عامة.

المهارات الوظيفية.

تكنولوجيا الاتصالات.

الشركات الرائدة.

مسارات التدريب على منصة دروب

مسارات التدريب: يقدم عددًا من الدورات التدريبية مجتمعة في مسار واحد ، بهدف تعزيز وصقل المهارات في مجال معين من اختيارك. مسارات الترجمة: مسار يهدف إلى تأهيل المواطنين والمواطنات من خلال رفع نسب مشاركتهم في القطاع الخاص.

الفرق بين البرنامج التدريبي والمسار التدريبي