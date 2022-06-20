رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات transition.taqat.sa وشروط التقديم وقيمة الدعم

رابط التسجيل في دعم البحث عن عمل عبر بوابة طاقات. هناك العديد من البرامج الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة المواطنين السعوديين وتوفير الحياة الكريمة لهم. لذلك ، وضعت المملكة برنامج حوافز البحث عن عمل لمساعدة الخريجين الشباب الذين ليس لديهم فئة عمل مناسبة. يقدم البرنامج دعما ماليا شهريا لمدة 15 شهرًا ، ويبدأ مبلغ الدعم من 2000 ريال ، كما يوفر دورات تدريبية وتأهيلية تساعد الشباب على العمل ، لكن هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية للموافقة عليها. طلب التسجيل في إعانة حافز البحث عن عمل.

رابط التسجيل في دعم البحث عن عمل عبر بوابة طاقات

من أجل الحصول على فرصة عمل من برنامج حوافز البحث عن عمل والدعم المالي المقدم للمستفيدين ، فإن خطوات التسجيل هي:

في البداية ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الطاقات الرسمية. ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية. انقر على أيقونة البحث عن وظيفة. ثم قم بتسجيل البيانات (الاسم ، رقم الهوية ، البريد الإلكتروني ، كلمة المرور ، تأكيد البريد الإلكتروني). ثم تأكد من صحة البيانات المدخلة. انقر فوق أيقونة التسجيل.

شروط التقديم على برنامج حوافز البحث عن عمل 1443

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للقبول للتسجيل في برنامج حوافز البحث عن وظيفة. الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

ألا يعمل المتقدم في جهة خاصة أو حكومية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري يعادل مساعدة دعم حافز البحث عن وظيفة.

ألا يكون المتقدم مقيمًا بأحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة السعودية.

أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل.

ألا يكون لمقدم الطلب سجل تجاري مسجل باسمه.

يشترط عدم حصول المتقدم على معاش الضمان التقاعدي.

ألا يكون مقدم الطلب قد فصل من جهة العمل بسبب الإهمال.

يشترط على المتقدم أن يحضر الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج حوافز البحث عن عمل.

آلية صرف الدعم لحافز البحث عن عمل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية لصرف دعم حافز البحث عن عمل لمدة أقصاها 16 شهرًا على النحو التالي:

صرف 2000 ريال سعودي عن الأشهر الأربعة الأولى من الدعم عن كل شهر.

1500 ريال سعودي للأشهر الأربعة الثانية من فترة الدعم عن كل شهر.

1000 ريال سعودي للأشهر الأربعة الثالثة من فترة الدعم عن كل شهر.

يتم صرف 750 ريال سعودي على مدى الأشهر الأربعة الماضية من الدعم عن كل شهر.

أهداف برنامج حوافز الطاقة السعودي: إيجاد وظيفة

تقدم المملكة العربية السعودية كل سبل الدعم الممكنة للشباب والمواطنين السعوديين لتطوير المملكة وتحسين الوضع المالي للمواطنين. لذلك يعد برنامج حوافز الطاقة من أهم البرامج ، ومن أهداف البرامج: