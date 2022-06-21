رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 اختبار قياس المحوسب والورقي services.qiyas.sa

يعتبر رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس 1443 من أهم الروابط التي يتم البحث عنها بشكل مكثف الآن من قبل المتقدمين لوظائف إدارية سواء للتعيين أو المقارنة في الترقيات الوظيفية ، بخلاف الوظائف الصحية والتعليمية ، وكذلك تلك الراغبين في التقدم لوظائف المراتب التالية (السادس ، السابع ، الثامن) ، ترجع أهمية اختبار القدرات المعرفية المحوسبة والورقية إلى أن عدد من الوزارات تتطلب اجتياز هذا الاختبار مثل وزارة العدل ، وزارة الموارد البشرية والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى.

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية 1443

يتم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية سواء بالحاسب الآلي أو الورقي عن طريق القيام بالخطوات التالية: –

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس الخدمات الإلكترونية.

أدخل رقم السجل المدني وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة “أنا لست روبوتًا” ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

حدد الاختبار المطلوب ثم انقر فوق “تسجيل”. ستظهر ملاحظات التسجيل المسبق أمامك. اقرأها بعناية. انقر فوق الزر “متابعة”.

ستظهر الخطوة التالية على صفحة تحتوي على الشروط والأحكام ، انقر على “موافق” بعد قراءتها ، ثم انقر على زر “التالي”.

اختر المدينة التي تريد إجراء الاختبار فيها وحدد مركز الاختبار الأقرب إلى مكان إقامتك.

حدد الموعد المناسب لك ، ثم قم بمراجعة البيانات المدخلة ومعلومات الاتصال ، ثم اضغط على زر التأكيد ، ثم اضغط على “التالي”.

انقر على زر “تأكيد حجز الموعد” ، ثم تابع الدفع وقم بالدفع.

مواعيد اختبار القدرات 1443

زاد البحث عن مواعيد اختبارات القدرات ، وتاريخ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022 ، وتاريخ اختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين بشكل ملحوظ. في الفقرة التالية سنزودك بتاريخ التسجيل لامتحان القدرات الحاسوبية وتاريخ الاختبار وهو كالتالي: –

الموعد النهائي للتسجيل المحوسب

التسجيل متاح الآن يوم الثلاثاء 21/06/2022 للجميع وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء 17/02/1444 الموافق 13/09/2022.

تاريخ الاختبار المحوسب

سيجرى اختبار القدرات المعرفية المحوسبة يوم الأحد 15/02/1444 الموافق 11/09/2022. وتنتهي يوم الخميس 19 فبراير 1444 الموافق 15 سبتمبر 2022.

الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني للقياس

المركز الوطني للقياس والتقويم هو مركز وطني سعودي متخصص في إجراء الاختبارات المعيارية للطلاب والطالبات لقياس التحصيل العلمي. تتطلب بعض الكليات من الطالب اجتياز هذا الاختبار بدرجات معينة.