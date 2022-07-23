رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

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اختبار القدرة المعرفية

تعتبر اختبارات القدرة المعرفية من أهم الاختبارات التي تحدد القدرات والقدرات التي يمتلكها الأفراد وتهيئهم وتقيس نجاحهم في قيادة وتولي وظائف مختلفة. كما يقيس مدى قدرته على التكيف والتفكير المنطقي، وبشكل عام، يعد اختبار القدرات المعرفية أحد معايير وزارة الخدمة المدنية المستخدمة لمقارنة المتقدمين للوظائف في جميع التخصصات باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

تم تحديد محتويات الاختبار بناءً على نظرية علمية حديثة تسمى (كارول هورن كاتيل) والتي يتم اتباعها من أجل تصنيف القدرات العقلية. وعليه فإن الاختبار يتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي كالتالي

القدرة اللفظية تُقاس القدرة اللفظية لمقدم الطلب من خلال فهم معاني الكلمات وكيفية استخدامها بشكل فعال في شكل مفيد، ومدى فهمهم للعلاقات بين المعاني في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الاستنتاجية هي التفكير المنطقي بتطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية سواء كانت مجردة أو معنوية للوصول إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة الكمية يتم قياس قدرة مقدم الطلب على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة المكانية هي القدرة على التكيف البصري من خلال استخدام الصور والأشكال الهندسية وقياس مدى قدرة الفرد على إدراك الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد ككائنات ثلاثية الأبعاد.

قياس القدرة المعرفية

يمكنك تسجيل الدخول إلى مركز اختبار القدرة المعرفية العامة باتباع عدة خطوات بسيطة، وهي كالتالي

دخول بوابة المركز الوطني للقياس “”.

انقر على أيقونة “التسجيل الآن”.

تحديد نوع المتقدم.

اكتب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول الموضحة.

انقر فوق “متابعة” لإكمال عملية التسجيل.

خطوات التسجيل لاختبار القدرات المعرفية 2022 – 1444

يتم التسجيل في اختبارات القياس الورقية والإلكترونية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

تحقق من المستخدم بالنقر فوق الزر أنا لست برنامج روبوت، ثم النقر فوق تسجيل الدخول.

اختيار “الاختبارات المتاحة” من صفحة الملف الشخصي التي ستظهر فيها جميع بيانات المستخدم.

اختر نوع الاختبار “ورقي / رقمي”، وانقر على “تسجيل”.

وافق على جميع الشروط والأحكام، واختر التالي.

اختر أقرب مركز اختبار.

تحديد موعد الاختبار من بين الأيام المتاحة.

تقديم الطلب بعد ة البيانات والتأكد من دقتها، وبعد دفع الرسوم المستحقة يتم تأكيد الحجز.

المستندات المطلوبة لإجراء اختبار القدرات المعرفية

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها عند الحضور لأداء اختبارات القدرة المعرفية، وهي كالتالي

الهوية الأصلية سارية المفعول.

أصل جواز السفر ساري المفعول.

رخصة القيادة الأصلية.

صورة من خلاصة القيد.

البطاقة الجامعية مع مراعاة أن صلاحيتها ليست منتهية لأكثر من 3 سنوات.

تاريخ اختبارات القدرة المعرفية 1444

تقام اختبارات القدرة المعرفية بشكل دوري على مدار العام، وفيما يلي جدول إجراء الاختبارات هذا العام 1444 هـ – 2022 م

فترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل فترة اختبار أول ورق عربي الجميع يبدأ في 13/9/2022 وينتهي في 12/25/2022 تبدأ في 22 يناير 2022 وتنتهي في 25 يناير 2022 الثاني ورق عربي الجميع يبدأ في 24 يناير 2022 وينتهي في 22 يونيو 2022 تبدأ في 23 يوليو 2022 وتنتهي في 25 يوليو 2022 الثالث ورق عربي الجميع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

فرص لإجراء اختبار القدرة المعرفية

أوضح مركز القياس أن لكل مقدم طلب الحق في إجراء الاختبار 7 مرات فقط خلال فترة زمنية تبلغ حوالي 3 سنوات، وأشارت هيئة القياس إلى أن لها الحق في قصر التسجيل في فترة معينة على أولئك الذين لم يسجلوا من قبل. للاختبار قبل وبعد استنفاد المحاولات السبع، يمكن لمقدم الطلب دخول الاختبار الثامن بعد 3 سنوات من الاختبار الأول.

مدة اختبار القدرة المعرفية ومتى تظهر النتائج

وأشار المركز الوطني للقياس إلى أن مدة اختبار تقييم المعرفة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات، حيث يستغرق الاختبار 3 ساعات، ويكون مقدم الطلب على استعداد لدخول قاعة الاختبار في غضون ساعة. أما الفترة الزمنية للحذف أو التعديل فهي متاحة قبل الاختبار حوالي 72 ساعة، والوقت المخصص لظهور نتائج الاختبار الورقي يكون في غضون 30 يومًا.

ما هي مدة صلاحية اختبار القدرة المعرفية

أعلن المركز الوطني للقياس عبر بوابته الرسمية أن مدة صلاحية اختبارات قياس القدرة المعرفية خمس سنوات تبدأ من تاريخ ظهور النتيجة. حيث تصبح نتيجة الاختبار غير صالحة ولا يمكن التعامل معها بعد انتهاء الدورة المحددة.

رسوم اختبار القدرات المعرفية وطريقة الدفع

يتم إجراء اختبارات التسجيل في القدرات المعرفية مقابل رسوم مالية تبلغ حوالي 200 ريال سعودي للتسجيل المبكر، بينما تبلغ رسوم التسجيل المتأخر 250 ريالًا سعوديًا، ويمكن دفع الرسوم بأكثر من طريقة لتسهيل عملية الدفع للمتقدمين.

دفع رسوم اختبار القدرات المعرفية من خلال جهاز الصراف الآلي

يمكن لمقدم الطلب دفع الرسوم المستحقة لإجراء الاختبارات باستخدام أجهزة الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية.

اذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

انقر فوق خيار المدفوعات الحكومية.

اكتب رمز الخدمة (008).

اكتب رقم المشترك لمقدم الطلب في مركز القياس.

دفع القيمة المالية وإتمام العملية بنجاح.

دفع الاختبار المعرفي عبر الإنترنت

يتيح المركز الوطني للقياس إمكانية دفع رسوم التسجيل لإجراء الاختبارات إلكترونياً باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى أي من البنوك المشاركة في خدمة سداد.

اضغط على خيار دفع الفواتير.

انقر فوق إضافة فاتورة جديدة.

اكتب رمز الخدمة (008).

اكتب رقم المشترك.

دفع الرسوم وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول.

كيفية الاتصال بالمركز الوطني للقياس

يوفر المركز الوطني للقياس أكثر من طريقة للتواصل مع موظفيه من خلال قنوات الاتصال التالية

الرقم الموحد (920033555).

مقر المركز المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 – الرياض الرمز البريدي 11537.

نموذج الاتصال الإلكتروني يمكن الوصول إليه مباشرة “”.

تطبيق الهاتف الذكي يمكن تنزيله لأجهزة Android وأجهزة iPhone.

إرشادات للتحضير لاختبار القدرات المعرفية

هناك بعض الإرشادات العامة التي أعلنت عنها هيئة التعليم والتدريب حول اختبارات القدرة المعرفية، وهي كالتالي

اتبع الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بتاريخ ومكان عقد الاختبار.

تعال إلى مكان الاختبار في الوقت المحدد وانتقل إلى الشخص المسؤول عن مجموعة اختبار مقدم الطلب في لجنة الاستقبال ؛ لة جميع الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها.

لبس الكمامة أو الكمامة عند القدوم إلى مقر الاختبار، ويجب تحصين الحالة الصحية لمقدم الطلب في طلب توكلنا واستكمال جرعات اللقاح.

أحضر قلم رصاص HB-2 وممحاة احتياطيًا ؛ لأنه لا بد من الإجابة بالقلم الرصاص، ولا يجوز استعمال قلم حبر سائل أو جاف.

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية 1444

يقدم المركز الوطني للقياس خدمات إلكترونية متعددة. من خلال الدخول إلى موقعها الرسمي على الإنترنت، يمكن التقديم على مختلف الاختبارات المتاحة، وإتمام العديد من الإجراءات. يتم إدخال رابط التسجيل في اختبار القدرات المعرفية “” لحجز موعد للاختبارات الورقية والكمبيوتر، والاستعلام عن جميع الخدمات المتاحة. .

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على إجابة رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 ، و إرشادات للتحضير لاختبار القدرات المعرفية ، و دفع رسوم اختبار القدرات المعرفية من خلال جهاز الصراف الآلي ، و رسوم اختبار القدرات المعرفية وطريقة الدفع .