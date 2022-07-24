رابط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022-2023 ، في ظل الاجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الأوقات الاخيرة حول التعرف على كيفية الحصول على رابط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022-2023 ، يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على رابط للوصول الى التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022 ، ويعد ذلك الرابط من الروابط التي أثار الهام الجعديد من الأشخاص ، تابعوا معنا .

خطة البعثات الداخلية في الكويت 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم في الكويت خطة البعثات الداخلية لخريجي المدارس الثانوية والكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء الدبلوماسيين وذوي الاحتياجات الخاصة. فتح التسجيل من الأحد 24 يوليو 2022 إلى الخميس 4 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهراً عبر الموقع الإلكتروني أو بالذهاب إلى المؤسسات التعليمية.

التسجيل في البعثات الداخلية لدولة الكويت

للتسجيل في البعثات الكويتية الداخلية إلكترونياً، يجب اتباع الخطوات التالية

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الجامعات “”.

فتح حساب جديد عبر الموقع.

اكتب الرغبات بالترتيب والأولوية.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة على الموقع.

املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

الحفاظ على طلب الاستجابة وطباعته.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البعثات الداخلية لدولة الكويت

عند تقديم طلب التسجيل في البعثات الداخلية، يجب تحميل بعض المستندات المهمة، وهي كالتالي

شهادة الثانوية العامة المعتمدة بالإضافة إلى كشف .

إرفاق البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر.

اجتياز اختبار التحصيل واختبار القدرات.

نسخة من جواز السفر.

قبول أكاديمي معتمد ومعتمد.

شروط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022

حددت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت شروط وأحكام التسجيل في البعثات التعليمية وهي كالتالي

أن يكون الطالب كويتي الجنسية.

تغطي المنحة رسوم الكتاب والتسجيل، ولا تغطي رسوم التسجيل المتأخر.

التأكد من أن المتقدم ليس موظفاً في أحد القطاعات.

يجب أن يكون المتقدم قد درس فصلًا دراسيًا واحدًا سابقًا.

الحصول على شهادة الثانوية العامة المعتمدة.

التأكد من عدم فصله سابقاً من إحدى الجامعات داخل الكويت.

ويمكن الاطلاع على بقية الشروط المتعلقة بالمهمات الداخلية “”.

رابط التسجيل للبعثات الداخلية في الكويت

يتم التسجيل في المنح الداخلية بدولة الكويت لطلبة الثانوية العامة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات مباشرة “” حيث يتم اتباع التعليمات والتعليمات والالتزام بالقواعد والشروط. التسجيل للمنح الداخلية.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022-2023 ، و شروط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022 ، و المستندات المطلوبة للتسجيل في البعثات الداخلية لدولة الكويت .