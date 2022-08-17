رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd، اقرت المملكة العربية السعودية ان لكل فرد من افراد المجتمع السعودي له الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، ويأتي هذا ضمن قرارات المملكة من العام 1440 هجريا للمحافظة على الصحة والرفاهية للمواطنين السعوديين، حيث يشمل الضمان الاجتماعي المأكل والمشرب والمسكن والملبس والرعاية الطبية وغيرها الكثير والكثير من الأمور التي تتعلق بالمواطن السعودي ويحق للمواطن السعودي طلب التامين الضمان الاجتماعي في حال وصول سنه الى سن الشيخوخة او العجز او المرض او أي نتيجة لا يقدر فيها المواطن على مواكبه سير الحياه بشكل فعال.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd

لقد وضعت وزاره الضمان الاجتماعي رابطا جديدا للتسجيل عبره لطلب ضمان اجتماعي من العام 1444، نتبع الخطوات التالية للحصول على الضمان الاجتماعي:

الدخول الى رابط الضمان الاجتماعي الذي تتيحه الوزارة.

احضار كافة المعلومات التي تخص المتقدم من رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر.

كتابة المعلومات الخاصة بالشخص من خلال الصفحة التي تطلب اسم المستخدم وكلمة المرور.

سوف يتم اظهار كافة المعلومات لتعبئة طلب الحصول على الضمان الاجتماعي.

من خلال تلك المعلومات سوف يستغرق التسجيل بعض الوقت من المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444

تم الإعلان من جانب دائرة الموارد البشرية عن اطلاق وتفعيل برنامج الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره من خلال وزاره العمل السعودية، حيث سيحقق الضمان الاجتماعي لكافه الافراد في المجتمع الطريقة الصحيحة والسليمة للوصول لكافه المعلومات للأسر المستقلة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تم وضع رابط جديد للتسجيل للضمان الاجتماعي من العام 1444 ه لضمان وصول الافراد لكافه المعلومات التي التي يريدونها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وسيتم رفع كافه المعلومات حصريا عبر الموقع المتاح من قِبل الوزارة ليتمكن كل فرد من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

سيعمل توفير الضمان الاجتماعي للأسر على مساعدتها على الاستقرار المالي وتقديم المساعدة المناسبة للأسرة والفرد وتوفير كل النفقات المهمة والأساسية للفرد، عن طريق تزويد الافراد بدعم مالي ويمكنهم من الحصول على الحالة المعيشية التي يريدونها، والتي تكون مستقرة وأيضا لم يتوقف هذا الامر عند تقديم المساعدات فقط ولكنه يتيح أيضا توفير احتياجات العامل داخل المملكة.

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