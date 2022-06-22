رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم وطريقة الاستعلام عن الضمان المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، هذا الموضوع من أهم وأهم المواضيع التي تهم آلاف المواطنين السعوديين الذين يستفيدون من دعم الضمان الاجتماعي المتطور ، وذلك منذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلن عن تمديد فترة التسجيل للتأمينات الاجتماعية الجديدة المطورة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك لتسجيل جميع البيانات والتأكيد على صحتها ، وأكدوا أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتغير أو ينقص أو يتوقف ، لذلك بدأ الجميع يسأل حول رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتسجيل البيانات المطلوبة ، والشروط التي وضعتها الوزارة للدعم.
رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443
يعد الضمان الاجتماعي المطور من أكبر البرامج الخيرية التي أطلقتها الحكومة السعودية بموافقة ملكية بمرسوم من خادم الحرمين الشريفين.
- في البداية ، قم بتسجيل الدخول إلى رابط مطور للضمان الاجتماعي.
- ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.
- ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- انقر فوق أيقونة إنشاء حساب.
- فورًا ، سيظهر أمامك نموذج تسجيل. أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، تاريخ الميلاد ، رقم الهوية ، رقم الهاتف المحمول ، محل الإقامة).
- سيظهر رمز التحقق أمامك. أدخل الرمز في الحقل المخصص لذلك.
- ثم تحقق من صحة البيانات.
- سيتم إرسال رسالة تحقق على الفور في رسالة نصية.
- ثم اضغط على أيقونة التسجيل.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- التواجد الدائم لمقدم الطلب على أراضي المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون مستفيدا من الضمان الاجتماعي.
- ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 550 ريالا ، وللعائلة لا يزيد عن 1100 ريال.
- يشترط ألا يكون لمقدم الطلب أصول مالية أو ممتلكات.
- قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.
كيف تستفسر عن الضمان الاجتماعي المطور
هناك الآلاف من الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي المتطور ، حيث يوفر الضمان الدعم المالي لهذه الأسر بشكل شهري لتلبية احتياجاتهم الشخصية ورفع مستوى المعيشة ، وبالتالي فإن جميع مستفيدي الدعم يستمرون في التساؤل عن طريقة الاستفسار. عن الضمان الاجتماعي المطور ، حيث يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، والطريقة هي:
- انتقل إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختر الخدمات الإلكترونية.
- ثم اضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تسجيل.
- ثم أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك ، وانقر فوق “تحقق”.
تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وتم تمديد فترة التسجيل حتى الرابع من ربيع الآخر 1443 ، وأكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي. لن تتأثر وسيتم صرف الدعم في الموعد المحدد له للمستفيدين منه.
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