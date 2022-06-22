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رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم وطريقة الاستعلام عن الضمان المطور

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، هذا الموضوع من أهم وأهم المواضيع التي تهم آلاف المواطنين السعوديين الذين يستفيدون من دعم الضمان الاجتماعي المتطور ، وذلك منذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلن عن تمديد فترة التسجيل للتأمينات الاجتماعية الجديدة المطورة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك لتسجيل جميع البيانات والتأكيد على صحتها ، وأكدوا أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتغير أو ينقص أو يتوقف ، لذلك بدأ الجميع يسأل حول رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتسجيل البيانات المطلوبة ، والشروط التي وضعتها الوزارة للدعم.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يعد الضمان الاجتماعي المطور من أكبر البرامج الخيرية التي أطلقتها الحكومة السعودية بموافقة ملكية بمرسوم من خادم الحرمين الشريفين.

  • في البداية ، قم بتسجيل الدخول إلى رابط مطور للضمان الاجتماعي.
  • ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.
  • ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
  • انقر فوق أيقونة إنشاء حساب.
  • فورًا ، سيظهر أمامك نموذج تسجيل. أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، تاريخ الميلاد ، رقم الهوية ، رقم الهاتف المحمول ، محل الإقامة).
  • سيظهر رمز التحقق أمامك. أدخل الرمز في الحقل المخصص لذلك.
  • ثم تحقق من صحة البيانات.
  • سيتم إرسال رسالة تحقق على الفور في رسالة نصية.
  • ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • التواجد الدائم لمقدم الطلب على أراضي المملكة العربية السعودية.
  • يشترط أن يكون مستفيدا من الضمان الاجتماعي.
  • ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 550 ريالا ، وللعائلة لا يزيد عن 1100 ريال.
  • يشترط ألا يكون لمقدم الطلب أصول مالية أو ممتلكات.
  • قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

كيف تستفسر عن الضمان الاجتماعي المطور

هناك الآلاف من الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي المتطور ، حيث يوفر الضمان الدعم المالي لهذه الأسر بشكل شهري لتلبية احتياجاتهم الشخصية ورفع مستوى المعيشة ، وبالتالي فإن جميع مستفيدي الدعم يستمرون في التساؤل عن طريقة الاستفسار. عن الضمان الاجتماعي المطور ، حيث يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، والطريقة هي:

  • انتقل إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • اختر الخدمات الإلكترونية.
  • ثم اضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.
  • قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تسجيل.
  • ثم أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك ، وانقر فوق “تحقق”.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وتم تمديد فترة التسجيل حتى الرابع من ربيع الآخر 1443 ، وأكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي. لن تتأثر وسيتم صرف الدعم في الموعد المحدد له للمستفيدين منه.

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