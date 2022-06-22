رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم وطريقة الاستعلام عن الضمان المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، هذا الموضوع من أهم وأهم المواضيع التي تهم آلاف المواطنين السعوديين الذين يستفيدون من دعم الضمان الاجتماعي المتطور ، وذلك منذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلن عن تمديد فترة التسجيل للتأمينات الاجتماعية الجديدة المطورة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك لتسجيل جميع البيانات والتأكيد على صحتها ، وأكدوا أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتغير أو ينقص أو يتوقف ، لذلك بدأ الجميع يسأل حول رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتسجيل البيانات المطلوبة ، والشروط التي وضعتها الوزارة للدعم.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يعد الضمان الاجتماعي المطور من أكبر البرامج الخيرية التي أطلقتها الحكومة السعودية بموافقة ملكية بمرسوم من خادم الحرمين الشريفين.

في البداية ، قم بتسجيل الدخول إلى رابط مطور للضمان الاجتماعي.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب.

فورًا ، سيظهر أمامك نموذج تسجيل. أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، تاريخ الميلاد ، رقم الهوية ، رقم الهاتف المحمول ، محل الإقامة).

سيظهر رمز التحقق أمامك. أدخل الرمز في الحقل المخصص لذلك.

ثم تحقق من صحة البيانات.

سيتم إرسال رسالة تحقق على الفور في رسالة نصية.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التواجد الدائم لمقدم الطلب على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون مستفيدا من الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 550 ريالا ، وللعائلة لا يزيد عن 1100 ريال.

يشترط ألا يكون لمقدم الطلب أصول مالية أو ممتلكات.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

كيف تستفسر عن الضمان الاجتماعي المطور

هناك الآلاف من الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي المتطور ، حيث يوفر الضمان الدعم المالي لهذه الأسر بشكل شهري لتلبية احتياجاتهم الشخصية ورفع مستوى المعيشة ، وبالتالي فإن جميع مستفيدي الدعم يستمرون في التساؤل عن طريقة الاستفسار. عن الضمان الاجتماعي المطور ، حيث يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، والطريقة هي:

انتقل إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تسجيل.

ثم أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك ، وانقر فوق “تحقق”.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وتم تمديد فترة التسجيل حتى الرابع من ربيع الآخر 1443 ، وأكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي. لن تتأثر وسيتم صرف الدعم في الموعد المحدد له للمستفيدين منه.