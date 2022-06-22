رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الكترونيًا 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من أجل مساعدة جميع المحتاجين على العيش بشكل طبيعي وآمن وتوفير جميع متطلبات الحياة الأساسية. التسجيل في برنامج النظام الاجتماعي المطور يتم من خلال رابطه على موقع الضمان الاجتماعي الجديد والذي سنتعرف عليه في هذا المقال.

رابط جديد لتسجيل الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية رسمياً عن نهاية لهذه الغاية يمكن من خلالها لأي مواطن تنطبق عليه شروط اللائحة حماية التسجيل الاجتماعي الجديد ، بهدف الحصول على معاش شهري لتوفير متطلبات الحياة ، ورفع مستوى معيشي لائق ، وهذا الرابط الذي تم تحديده هو https://sbis.hrsd.gov.sa/ يتم التسجيل بعد إدخاله باتباع الخطوات اللازمة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر الإنترنت

يمكن الآن لأي مواطن سعودي تتوفر فيه الشروط المطلوبة التسجيل في البرنامج حماية يمكن القيام بذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية: