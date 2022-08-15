رابط التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 عبر نظام نور ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة التسجيل في النقل المدرسي عبر استخدام منصة نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا للتعرف على الرابط الذي من خلاله التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 .

شركة تطوير النقل المدرسي

خدمة هي خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية لخدمات النقل التعليمي من خلال شركة تطوير للنقل التعليمي. هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة لتطوير التعليم. تأسست بالمرسوم الملكي رقم 75 / م وتاريخ 6/11/1429 هـ. لتحقيق أعلى مستويات الأمان والأمان في عملية نقل الطلاب من وإلى المدرسة، فإن تطوير لديها العديد من الأهداف، وهي

ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

توفير تغطية شاملة للخدمات المريحة والموثوقة للمستفيدين.

تطوير بيئة تنافسية عالية الجودة لمقدمي الخدمات.

تشجيع الاستدامة في العمليات وتطوير التكامل مع النقل العام.

تحقيق ربح وعائد مالي مثالي للمساهمين.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444

يتم التسجيل في النقل المدرسي للعام 1444 من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى نظام “نور”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوالدين من خلال أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد. أدخل كلمة المرور. اكتب رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار خدمة النقل المدرسي.

اختيار طلبات التحويل المدرسي للعام المقبل.

اضغط على طلب التحويل للطالب من ضمن الخيارات.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة الموافقة.

أدخل البيانات المطلوبة من قبل النظام.

انقر لتأكيد الطلب.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق تأكيد.

تأكيد رقم هاتف ولي الأمر.

سيتم النظر في طلب مقدم الطلب.

معايير القبول في النقل المدرسي 1444

وأعلنت “تطوير” أن التقديم لهذه الخدمة سيقتصر على الطلاب المسجلين في نظام نور، وسيتم استبعاد من لم يكمل إجراءات التسجيل. كما حددت معايير قبول الطلاب لخدمة النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية عام 1444 هـ وهي كالتالي

البيئة المعيشية للطلاب هي المناطق الحضرية. المناطق الريفية.

برنامج الدراسة وهو تعليم عام. مدارس دراسة القرآن الكريم.

ألا تقل المسافة بين المنزل وباب المدرسة الرئيسي عن 250 م ولا تزيد عن 3 كم.

رسوم خدمة النقل المدرسي 1444

قررت شركة تطوير أن رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي هي 200 ريال سعودي للعام الدراسي بأكمله، حيث دعت الشركة أولياء الأمور إلى سرعة التسجيل ودفع الرسوم، لأن جميع الطلبات تخضع لمعايير الأهلية والأولوية لضمان الاستفادة منها. الفئات الأشد احتياجاً، وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال قبول الطلب والاستفادة من الخدمة، أما في حال عدم قبول الطلب فيتم رد المبلغ عبر نظام سداد.

كيفية استرداد رسوم المواصلات المدرسية

توفر وزارة التربية والتعليم السعودية إمكانية استرداد رسوم المواصلات المدرسية من خلال خدمة استرداد المدفوعات الحكومية المقدمة من البنوك السعودية في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للقبول.

كود دفع النقل المدرسي

يستطيع ولي أمر الطالب الحصول على رقم مدفوعات النقل المدرسي من خلال نظام نور التعليمي، حيث يحصل على رمز الدفع بعد إتمام عملية التسجيل. الرسوم في غضون 48 ساعة من تاريخ استلام الفاتورة، وإذا لم يتم السداد خلال تلك الفترة، فستكون هناك حاجة إلى فاتورة جديدة للدفع.

استرداد رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي

يتم رد الرسوم من خلال خدمة استرداد المدفوعات الحكومية إلى حساب المشترك. في حالة عدم ردها، يجب على وزارة المالية في المملكة العربية السعودية التواصل مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية لطلب استرداد، ويمكن القيام بذلك من خلال الطرق التالية

الاتصال على الرقم الموحد لوزارة المالية 19990.

الاتصال على البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل عبر تويتر وزارة المالية لخدمة العملاءmofcare.

كيفية تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1444

لكي يتمكن ولي الأمر من المشاركة في خدمة النقل المدرسي وجميع الخدمات التي يقدمها نظام نور، يجب عليه التسجيل في نظام نور التعليمي باتباع الخطوات الموضحة أدناه

الدخول إلى صفحة نظام نور.

انقر على أيقونة رابط التسجيل للوالد الجديد.

اكتب بيانات الوصي وهي رقم الهوية أو رقم إقامة الوصي. يتم ملء اسم المستخدم المقترح، وهو رقم المعرف، تلقائيًا بواسطة النظام، ويمكن للوالد تعديله.

انقر فوق {التالي.

اكتب رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.

تحديد علاقة القرابة بين الولي والطالب.

أدخل تاريخ ميلاد الطالب.

النقر على زر “knock” ثم الضغط على “حفظ”.

حمل تطبيق حفلاتتي

تم إنشاء هذا التطبيق لتسهيل التواصل بين الشركة والمستفيدين، من أجل المساهمة في تحسين مستوى خدمات النقل التعليمي، حيث يمكن للمستخدم القيام بما يلي

الإبلاغ عن وصول الحافلات أو التأخير أو التغيب أو عدم تعاون السائق أو غير ذلك من حيث مستوى الخدمة.

رفع التقارير عن المخالفات المشاهدة ميدانياً.

إرفاق الصور والمعلومات عبر GPS مع الاتصال المقدم.

تقديم الملاحظات والاقتراحات حول مستوى الخدمة المقدمة.

توفير قنوات اتصال مع الشركة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة مثل تويتر وفيسبوك وغيرها.

يمكنك تحميل التطبيق كالتالي

أجهزة iPhone يمكنك تنزيل التطبيق من Google play ““.

أجهزة Android يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق لأصحاب أجهزة IOS.

طرق التواصل مع شركة تطوير النقل المدرسي

وفرت شركة تطوير قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم، ومن هذه القنوات

رقم الهاتف يمكنك الاتصال برقم الهاتف الموحد 8001231000 أو +966920011454 للتحدث مع ممثلي خدمة عملاء الشركة.

البريد الإلكتروني يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني للشركة على [email protected]

الموقع الإلكتروني يمكنك التواصل من خلال خدمة “اتصل بنا” والتي يمكنك الوصول إليها وتعبئة كافة البيانات المراد الرد عليها عبر البريد الإلكتروني

رابط التسجيل في النقل المدرسي للعام 1444 من خلال نظام نور

يمكنك الذهاب إلى نظام “نور” لتسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر ثم البدء، بحيث يمكنك بعد ذلك تقديم طلبات الانتقال المدرسي لعام 1444 هـ من خلال الخطوات الموضحة أعلاه.

رابط التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 عبر نظام نور خدمة هي خدمة تعمل على تقديمها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة وهي من خدمات النقل التعليمي ، وهي وليتمكن ولي الأمر من المشاركة في خدمة النقل المدرسي وجميع الخدمات التي يقدمها نظام نور ، يستوجب عليه التسجيل في النظام نور.