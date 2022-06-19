رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444 وطريقة التسجيل

أصبح رابط تسجيل النقل المدرسي 1444 ، نظام نور ، موضوع بحث مكثف الآن من قبل الآباء الراغبين في التسجيل في النقل المدرسي الحكومي. وتفكير أولياء الأمور ، نقدم لكم هذا المقال من خلال موقع ثقافني المميز ، حتى نشرح لكم كل تفاصيل طريقة التسجيل في النقل المدرسي ، نظام نور.

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الإلكتروني ، ونشرت الوزارة عدة مقاطع فيديو تشرح أهمية النقل المدرسي للآباء الذين قد لا يجدون الوقت الكافي للذهاب وعودة أبنائهم كل يوم. إلى المدرسة لتسليمهم ، لذلك توفر لهم وزارة التربية والتعليم خدمة توصيل المدرسة بإشراف مباشر من الوزارة ، حيث يتم مراعاة جميع معايير السلامة وتوقيت الحضور في المدرسة في الصباح والعودة من المدرسة بعد انتهاء تؤخذ في الاعتبار اليوم الدراسي.

رابط تسجيل النقل المدرسي 1444

يتم التسجيل للاستفادة من خدمة التوصيل المدرسي إلكترونيًا عبر رابط نظام نور وبالطريقة التالية: –

تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور تسجيل دخول الوالدين.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر على زر “الخدمات” ، ثم اختر “خدمة النقل المدرسي”.

إدخال طلب التحويل مع ضرورة تقديم كافة بيانات الطالب.

اكتب رقم الهاتف المحمول والرمز المرئي الذي حصلت عليه على رقم هاتفك المحمول.

الضغط على زر دفع رسوم المواصلات من خلال سداد.

اضغط على أيقونة “نعم” لتتمكن من تأكيد دفع المبلغ ، مع ضرورة الاحتفاظ برقم فاتورة الدفع.

مزايا النقل المدرسي

للمواصلات المدرسية مزايا كبيرة خاصة أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي تشرف عليها. كما تؤخذ معايير السلامة العامة في الاعتبار وتؤخذ في الاعتبار مواعيد الحضور والعودة من المدرسة وإليها. أما الأسعار فهي غير مبالغ فيها وفي متناول الجميع فالوزارة هي التي تشرف عليها. مع توفير الوقت والجهد للآباء الذين لا يجدون الوقت الكافي لإنجاب أطفالهم.