رابط التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء 1444 ، قد تسائل العديد من الأفراد حول الرابط الذي يمكنهم من عملية التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء ، والتي تعد من الجهات الحكومية البارزة داخل الممكلة العربية السعودية ، وتعد الجهة التي عرفت بمسؤليتها عن التعداد السكاني في مختلف المحافظات والمناطق داخل المملكة ، حيث اتاحت للمواطنين بالتسجيل للعام الجديد 1444 ، تابعوا معنا .

الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للإحصاء هي إحدى الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تم إنشاؤها عام 1930. وتهتم بإحصاء السكان في جميع المدن والمحافظات داخل المملكة مرة كل عشر سنوات، حيث تهتم. في التعرف على المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للسكان في مناطق ومحافظات المملكة وفق خطة إستراتيجية معدة سلفا.

كيفية التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء 1444

يتم التسجيل لدى الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع الهيئة العامة للإحصاء ”“.

اختر علامة التبويب Saudi Census 2022 من أسفل الصفحة.

الضغط على خيار “المشاركة في التعداد السكاني السعودي 2022”.

تسجيل الدخول من خلال حساب الوصول الموحد الوطني أو إنشاء حساب جديد.

التحقق من العنوان الوطني المسجل للمستفيد في خدمة العنوان الوطني السعودي.

أضف الرقم التسلسلي المرتبط برمز الاستجابة السريعة.

أدخل عدد أفراد الأسرة المقيمين في الوحدة السكنية.

اكتب البيانات في نموذج أفراد الأسرة واستمارة عنوان السكن.

ستتم الموافقة على نموذج التعداد الخاص بالعميل في 10 مايو حتى 25 مايو.

شروط التسجيل في التعداد السكاني بالمملكة العربية السعودية 1444

من أهم شروط المشاركة في التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية ما يلي

الحد الأدنى لسن المتقدمين في التعداد السكاني هو 20 سنة.

يتم تسجيل الدخول للتعداد من خلال الوصول الوطني.

يجب أن يكون للفرد حساب عبر منصة أبشر.

الجنسية السعودية يشترط للعميل.

يجب أن يكون العميل حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب أن تحضر الدورات التدريبية التابعة للهيئة.

مطلوب خبرة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة على أنظمة Android و iPhone.

تواصل مع الهيئة العامة للإحصاء

يمكنك التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من خلال القنوات التالية

عنوان الهيئة مدينة الرياض – برج تمكين.

رقم الهاتف اتصل على 00966114014138

رقم الفاكس الاتصال 00966114059493

خدمة العملاء اتصل بخدمة العملاء على الرقم 920020081

العنوان البريدي ص. ب الرياض 11481، المملكة العربية السعودية.

البريد الإلكتروني .

رابط التسجيل بالهيئة العامة للإحصاء 1444

يتم التسجيل لدى الهيئة العامة للإحصاء من خلال موقعها الرسمي عبر الإنترنت، حيث يتم اختيار المشاركة في التعداد السكاني واتباع التعليمات والإجراءات لإتمام عملية التسجيل بشكل كامل، والتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح. .

رابط التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء 1444 ، تعتبر المسؤلة عن الأعداد السكاني داخل جميع المناطق والمدن السعودية ، وتهتم بإحصاء المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للسكان ، كما تعرفنا على الطريقة وشروطالتسجيل في الهيئة العامة للإحصاء 1444 .