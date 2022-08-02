رابط التسجيل في جامعة الجوف 1444 ومواعيد وشروط التسجيل ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على الرابط الذي يمكنهم من تقديم طلب الالتحاق بالجامعات التي يريدونها ومن ضكمن تلك الجامعات التي يتم البحث عن رابط التسجيل الخاص بها جامعة الجوف ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، تابعوا معنا .

جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية

جامعة الجوف هي إحدى الجامعات الحكومية التي تأسست عام 1426 هـ في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية. كانت جامعة الجوف تابعة لجامعة الملك سعود قبل استقلالها كجامعة مستقلة إدارياً وأكاديمياً. يوجد بالجامعة عدد من البرامج الأكاديمية ومجموعة من التخصصات المتنوعة التي تتيح للطلاب الالتحاق بها.

مواعيد التسجيل بجامعة الجوف 1444

أعلنت بوابة القبول والتسجيل بجامعة الجوف عن فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022.

شروط القبول بجامعة الجوف 1444

يجب استيفاء شروط وضوابط التسجيل في جامعة الجوف وهي كالتالي

أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط إجراء المقابلات الشخصية المتعلقة بالكلية.

يجب ألا تزيد مدة إصدار شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات.

اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيل والحصول على معدل القبول.

يشترط عدم إثبات فصل وطرد المتقدم من جامعة سابقة في المملكة العربية السعودية.

مطلوب درجة لا تقل عن 50 في اختبار المركز الوطني للقياس.

حسن سيرة وسلوك المتقدم وحسن السمعة.

كيفية التسجيل في جامعة الجوف 1444

يتم التسجيل في جامعة الجوف من خلال الخطوات التالية

افتح رابط البوابة الإلكترونية للقبول في الجامعة مباشرة.

حدد علامة التبويب طلب القبول.

اختر نوع الطلب (طلب قبول جديد).

كتابة جميع البيانات المطلوبة (السجل المدني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، البريد الإلكتروني).

املأ المعلومات والبيانات الأساسية على النحو التالي الاسم باللغتين العربية والانجليزية. جنسية. صندوق بريد. رقم هاتف. رقم الهاتف المحمول. الحالة الزوجية. الحالة الصحية. نوع الدراسة.

سجل جميع بيانات الميلاد (تاريخ الميلاد، بيانات الدولة والمهنة).

متضمنة جميع بيانات شهادة الثانوية العامة وهي كالتالي حالة الشهادة. المنطقة التعليمية. المدرسة. سنة الحصول على الشهادة. نوع الشهادة. نسبة الثانوية العامة. درجة اختبار القدرة والإنجاز.

إدراج معلومات وبيانات الطوارئ (الاسم، القرابة، العنوان وغيرها من المعلومات).

انقر فوق أيقونة التالي.

املأ رمز التحقق المرسل عبر رقم الهاتف.

اكتب رغبات القبول في الكليات المتاحة حسب الأولوية.

اضغط على الكلمة التالية.

تحقق من الرغبات التي تم إدخالها.

اضغط على زر الحفظ النهائي.

احفظ رقم طلب الطالب.

اطبع استمارة الطلب.

معدل القبول بجامعة الجوف 1444

حددت جامعة الجوف نسب ومعايير القبول في الكليات العلمية والأدبية وهي على النحو التالي

التخصصات العلمية ثانوية 30٪، اختبار قدرات 50٪، اختبار تحصيل 20٪.

التخصصات الأدبية الثانوية العامة 50٪، اختبار القدرات 50٪.

رابط التسجيل بجامعة الجوف

يتم التسجيل في كليات وتخصصات جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي للجامعة “” حيث يتم تقديم طلب التسجيل بإدخال البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع والتأكد من دقتها.

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