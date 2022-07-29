رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد 1443،تعتبر جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية من الجامعات القوية والهامة في المملكة، ولقد تم انشاء الجامعة في سنة 1975مـ تحديدًا في تاريخ 28/ رجب/ 1395هـ في مدينة الإحساء وذلك حسب قرار ملكي صادر من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذي أمر بانشاء هذا الصرح التعليمي ، وقد جرى افتتاح الجامعة بعهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

عن جامعة الملك فيصل

قبل أن نتحدث عن رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1443 سنوجه حديثنا إلى بعض المعلومات المتعلقة بهذه الجامعة. لمعرفة ذلك، اتبع ما يلي

جامعة الملك فيصل من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية.

تقع هذه الجامعة في مدينة تسمى الهفوف والتي تقع في منطقة الأحساء داخل المملكة.

تأسست هذه الجامعة عام 1975 م بموجب مرسوم ملكي رقم 97 عام 1395 هـ.

بدأت الجامعة رحلتها بافتتاح أربع كليات، اثنتان منها في منطقة الأحساء واثنتان في منطقة الدمام.

تم فصل الكليات في الدمام حتى أصبحت جامعة الدمام.

تشمل الكليات في جامعة الدمام كلية العمارة والتخطيط، وكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى كلية العلوم الزراعية والغذائية، وكلية التربية، وكلية الطب والعلوم الطبية، وأخيراً كلية الطب البيطري. إدارة الأعمال.

تتميز جامعة الملك فيصل بعدم الضرورة في أوقات الدوام الرسمي، وبالتالي يمكن للطالب الحضور خلال أيام قليلة خلال العام الدراسي.

يمكن للطالب الحصول على جميع الملخصات وكذلك الشروحات من خلال زيارة الموقع المرتبط بالجامعة والاطلاع على جميع الأخبار الجديدة التي تصدرها الجامعة.

أنشأت الجامعة ما يسمى بعمادة التعلم الإلكتروني، حيث تعتبر من أهم الخطوات التي يمكن من خلالها مواكبة التطورات التكنولوجية في العملية التعليمية.

تسعى الجامعة دائمًا للحصول على التطوير الكامل ومواكبة كل ما هو جديد في جميع مجالات التعليم.

رابط التسجيل بجامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1443

بعد أن ألقينا نظرة على هذه الجامعة من خلال تقديم بعض المعلومات عنها، سنتعرف الآن على رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1443. لمعرفة هذا الرابط اتبع التالي

وضعت جامعة الملك فيصل رابطًا محددًا للتسجيل في الأنظمة التعليمية عن بُعد.

يمكن الآن لأي طالب زيارة رابط التسجيل المقدم من الجامعة بالضغط عليه.

كيفية تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل

لكي يتأكد الطالب جيدًا من قبوله في هذه الجامعة، يجب عليه القيام بما يلي

يجب على الطلاب الذين تم قبولهم في هذه الجامعة زيارة الحساب المرتبط بطلب القبول.

يقوم الطالب بالضغط على “موافق” حتى يتم تأكيد قبوله، ويمكنه استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

الطالب الذي لم يكن متأكدا من قبوله خلال الفترة التي تحددها الجامعة، وهذا يعني أن طلبه قد تم إلغاؤه نهائيا وبالتالي تم استبعاده.

رابط بوابة القبول الإلكتروني بجامعة الملك فيصل

لم تهتم الجامعة بتوفير رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1443 فقط، بل حرصت أيضًا على توفير رابط لبوابة القبول، وهي البوابة الخاصة بالتعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني والمرتبطة بمرحلة الدبلوم. . يمكن للطالب زيارة هذا الرابط بالضغط.

الخطوات اللازمة للتسجيل في جامعة فيصل

تحرص جامعة الملك فيصل على قبول الطلاب من خلال نظام التعليم عن بعد. كما يوفر لهم فرصة لمنح درجات مختلفة. كما يوفر خطوات يمكن للطالب من خلالها التسجيل في الجامعة بحيث يكون لجميع الطلاب القدرة على الالتحاق بها وتسجيل جميع المواد المتعلقة بالفصل الدراسي الأول ولكي يتم ذلك يتابع الأمر على النحو التالي

يجب على الطالب أولاً إدخال رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1443 الذي ذكرناه سابقاً.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على العمادات وستجدها في الجانب العلوي لواجهة الموقع.

يضغط الطالب على عمادة التعلم الإلكتروني بالإضافة إلى التعليم عن بعد.

ينقر الطالب لتسجيل المقررات.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

يكمل الطالب عملية التسجيل بشكل دائم عن طريق كتابة جميع البيانات ذات الصلة في الأماكن المحددة.

يضيف الطالب جميع المقررات التي يرغب فيها.

شروط التسجيل بجامعة الملك فيصل 1443

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها حتى تتم عملية التسجيل عن بعد داخل هذه الجامعة بنجاح، ومن بين هذه الشروط ما يلي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أن تحمل والدته هذه الجنسية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وفي حال عدم توفرها يشترط معادلة الشهادة.

يجب ألا يتقدم الطالب إلى جامعات أخرى.

أن يجتاز الطالب الاختبارات الخاصة بمركز القياس.

يجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة في هذه الجامعة، وبالتالي إذا تم تعيينه في بعض الجهات فيجب عليه إحضار تأكيد من هذه السلطة للسماح له بالبقاء داخل الجامعة خلال فترة الدراسة.

يجب أن يتجاوز الطالب جميع النسب المرجحة التي حددتها الجامعة لكل كلية.

أن يكون عمر الطالب 25 سنة لتخصص البكالوريوس عدا الدبلوم العام حيث يشترط أن يكون عمر الطالب 35 سنة ولا يزيد عن ذلك.

يجب أن يكون المتقدم من بين الطلاب الذين لم يسبق لهم الالتحاق بهذه الجامعة.

أن لا يتم قبول الطالب في إحدى الجامعات من بين الجامعات الأخرى الموجودة داخل المملكة أو التسجيل فيها.

يجب أن يمتلك الطالب جميع المهارات المتعلقة بالتعامل مع الكمبيوتر حتى يتمكن من التعامل مع الأنظمة الجديدة.

يجب أن يكون الطالب قد حصل على 70 بالمائة أو أكثر من شهادة الثانوية العامة حتى يكون مؤهلاً للمنافسة.

يجب على الطالب استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بمتطلبات الجامعة.

الرسوم المتعلقة بجامعة الملك فيصل

خصصت جامعة الملك فيصل مجموعة من الرسوم المتعلقة بنظام الانتساب، ولتحديد ذلك اتبع ما يلي

رسوم بالساعة

تبلغ الرسوم المتعلقة بالساعة الأكاديمية 165 ريال سعودي، وهذا يدل على أن الأجر المرتبط بالساعات يعادل عدد الساعات التي تم تسجيلها، ثم يتم ضرب معدل الساعة.

رسوم الرسائل النصية

تحرص الجامعة على تحصيل 10 ريالات سعودية من كل فصل دراسي، وهذا الأمر بديل عن الرسائل النصية التي تستخدمها الجامعة للتواصل مع جميع الطلاب. لطالما حرصت المملكة العربية السعودية على الترويج لفكرة التعليم عن بعد من خلال تقديم الطلاب إلى جامعة الملك فيصل ومن أجل تسجيل الطلاب في هذه الجامعة.

ولقد اعلنت ادارة جامعة الملك فيصل التي مقرها في المملكة العربية السعودية في مدينة الاحساء عن فتح باب التقديم للطلاب الجدد الذين يحبون الانضمام الى احد الدبلومات المتوفرة فيها، وأكدت الجامعة عن وجود العديد من التخصصات المختلفة، وتتم عملية التسجيل في جامعة الملك فيصل عن بعد 1443هـ .